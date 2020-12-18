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18.12.2020 06:45
Рубрика: Экономика

Куда глаза глядят

Российская газета - Неделя № 286(8340)
В уходящем году на фоне всех сложностей, с которыми столкнулся туризм, поддержку получили путешествия внутри страны.
"Ласточкино гнездо", Крым. "Ласточкино гнездо", Крым.
"Ласточкино гнездо", Крым.

Удалось запустить программы чартерных перевозок и кешбэка, грантовую поддержку турбизнеса и согласовать запуск нового национального проекта, отмечают в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ).

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В результате некоторые регионы даже смогли увеличить турпоток. Например, Крым, Краснодарский край посетили на 30% больше туристов, чем в 2019 году, а загрузка отелей достигала 100%. Особенно большим спросом пользовались Калининград, Республика Алтай, Башкирия, Карелия.

Турпоток в Краснодарский край,Крым летом этого года взлетелна 30% к показателям прошлого года. Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Самый непростой период туристическая отрасль уже прошла, отмечает президент ОСИГ Грант Бабасян:

"Этот год получился очень сложным, но при этом очень многие вышли с плюсами не финансовыми, но с плюсами организационного характера. Все начали гораздо серьезнее относиться к своему бизнесу, пересмотрели подходы к процессам, начали заниматься оптимизацией издержек. Думаю, что этот год повлиял на рост интеллектуального уровня бизнеса индустрии гостеприимства на пять лет вперед.

Волгоград.

Безусловно, очень жаль те объекты, которые не смогли восстановиться и закрылись. Это главная потеря для нас. И кадры мы как индустрия не смогли удержать, они ушли в другие отрасли".

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