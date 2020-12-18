Песков назвал небылицей слухи про бункер Путина

Президент не смог бы работать из бункера, это все ерунда и небылицы, заявили в Кремле.

"Эти самые анонимы, которым главное что-то критиковать и что-то такое нехорошее говорить, придумывают такие небылицы", - заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда".

"Вы сами видите, что никаких там бункеров нет, и ни один глава государства - тем более такой активный, как Владимир Путин, - не может сидеть ни в каком бункере", - сказал Песков. "Это все полная ерунда", - цитирует его KP.RU.