Песков оценил работу Сергея Шнурова в качестве журналиста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что видеть музыканта Сергея Шнурова в новом амплуа на пресс-конференции главы государства было непривычно, но стремление освоить профессию журналиста заслуживает похвалы.

"Я не мог удержаться, чтобы не дать слово Сергею. Потому что, конечно, видеть его в этом амплуа было очень необычно", - отметил Песков в эфире радио "Комсомольская правда", слова приводит сайт KP.Ru.

Шнуров является генеральным продюсером телеканала RTVI. По словам представителя Кремля, музыкант все больше занимается делами телеканала, погружается в журналистику. Песков пояснил, что дал ему слово, так как Шнуров активно поднимал руку, говорил, что хочет задать вопрос.

"А что все ждали? Что он задаст вопрос в песне? Что он задаст вопрос в стихах?" - заметил Песков.

Пресс-секретарь президента сказал, что Шнуров абсолютно приличный, умный человек. "Давайте все-таки амплуа и сценические образы как-то отличать от реального человека. То, что человек осваивает новую профессию, это заслуживает похвалы" - подчеркнул он.