Песков: Путин лично изучил основную часть вопросов граждан к пресс-конференции

Президент Владимир Путин лично просмотрел основную часть обращений, которые поступили от граждан к пресс-коференции, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Большую часть этого массива Путин сам просмотрел, - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам представителя Кремля, некоторые вопросы от россиян президент сам выбрал и обращался к ним во время вчерашнего мероприятия. В качестве примера он привел обращение по проблеме газификации. Песков отметил, что Путин ждал вопроса на эту тему, но потом "взял быка за рога" и сам начал говорить об этом, сообщает kp.ru.