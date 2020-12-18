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18.12.2020 16:50
Рубрика: Культура

Пол Маккартни в одиночку выпустил новый альбом McCartney III

Текст: Александр Алексеев
В пятницу, 18 декабря, сэр Пол наконец-то выпустил альбом, который изначально не хотел записывать. На 2020 год у него и без того была масса планов: гастроли, путешествия, первое выступление в качестве хэдлайнера на самом массовом фестивале Великобритании "Гластонбери"…
Фото: Gustavo Caballero / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Gustavo Caballero / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Gustavo Caballero / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Но вмешался коронавирус и сэр Пол надолго остался один дома, без музыкантов. В своем шотландском поместье. Конечно, там у него была студия с массой инструментов, ведь еще в Beatles Маккартни, изначально владевший только гитарой, выучился играть также и на басу, клавишных, ударных, синтезаторе, вибрафоне, органе Hammond, клавесине, перкашн, меллотроне. Ну, а идей и него всегда имелось вдоволь.

Фото: REUTERS
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Вот так сэр Пол и записал этот альбом, в честь 50-летия своего сольного релиза McCartney I, в работе над которым ему помогала и любимая жена Линда, уже ушедшая из жизни из-за онкологического заболевания. И которой была посвящена одна из лучших песен того сольного дебюта - The Lovely Linda… Над McCartney III он трудился уже в одиночку, но и здесь снова много замечательных песен.

В альбоме-премьере - 11 новых треков. Начинается он с энергичных импровизаций на гитаре, но есть и печально-красивые фортепианные баллады, и гулкий, азартный рок с прифузованными гитарами и притоптывающими в такт барабанами - много самой разной музыки и хороших, замечательных текстов песен.

Да, может быть, аранжировки, порой, слишком лаконичны, а сэр Пол не достает прежних высоких нот. Но своей глубиной, образностью размышлений, актуальностью стихов, в которых Маккарти не грустит, а размышляет о том, как перестраиваться в непростые времена, да и тем, что в этом диске обобщается весь его предыдущий музыкальный опыт - McCartney III вызывает большое уважение, восхищение и воспоминание о великой песне The Beatles - With a Little Help From My Friends… Только теперь в роли такого друга уже сам Пол Маккартни.

Кстати

Вначале Пол Маккартни и Тейлор Свифт планировали выпустить свои новые диски в один день. Но потом договорились разминуться на неделю. Как рассказала Тейлор: "чтобы не мешать друг другу". В мире такое - редкость!

Кажется, что между ними не могло быть ничего общего?! Легендарный битл и самая успешная красотка-блондинка, обретшая внушительный коммерческий успех благодаря битам, эмоциям и компьютерной браваде стиля R&B и кантри… Но мелодий, изящества, души и причудливых гитарных узоров в двух новых альбомах Тейлор Свифт неожиданно оказалось вволю, особенно в релизе Folklore. А еще - фолк-рока и сказочности, волшебства и мистики почти в духе "Властелина колец".

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Пол Маккартни

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