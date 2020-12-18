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18.12.2020 13:12
Рубрика: Власть

Пресс-конференцию Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей

Текст: Ксения Воронцова

Большую пресс-конференцию президента Владимира Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на предварительные подсчеты компании Mediascope.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

Суммарная аудитория телетрансляции составила 1,4361 миллиона москвичей. Наибольшая - у телеканала "Россия 1", здесь эфир смотрели 573,8 тысячи человек. На втором месте - Первый канал и 495,2 тысячи человек. На НТВ следили за трансляцией 251,9 тысяч.

Напомним, что пресс-конференция главы государства прошла 17 декабря. В этом году на фоне пандемии коронавируса она прошла в новом формате, журналисты из регионов задавали свои вопросы по видеосвязи, также обратиться к Путину могли и простые граждане, президент зачитывал в эфире некоторые обращения. За четыре часа тридцать минут глава государства ответил на 68 вопросов. Прямую трансляцию вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и "МИР", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Власть Работа власти Общество СМИ и соцсети Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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