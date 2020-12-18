Путин оценил реализацию соглашения по Карабаху

Российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите СНГ, который прошел в формате видеоконференции.

"Мы все переживали по поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, - заметил российский лидер. - Боестолкновения, к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье, увеличили риски распространения террористической угрозы".

"Российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки", - заверил Путин. Теперь стоит важная задача помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, считает он.