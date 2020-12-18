В США заявили о распространении разрушающего мозг паразита

Исследователи из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) зафиксировали географическое распространение смертельных случаев, вызванных амебой "Неглерия Фоулера" (Naegleria fowleri). Ее еще называют "поедающей мозг амебой", поскольку она вызывает разрушительную инфекцию мозга, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

По словам медиков, в течение 40 лет случаи заражения регистрировались только на юге Соединенных Штатов, однако в последние годы они происходят на севере и в штатах Среднего Запада. При этом число заболеваний ПАМ остается примерно одинаковым.

Естественным местом обитания смертельно опасной амебы, проникающей в мозг через нос и отвечающие за обоняние нервы, является теплая пресная вода. Именно поэтому исследователи связали распространение инфекции с глобальным повышением температуры. Анализ 85 случаев заражения показал, что они происходили в периоды, когда средние дневные температуры были выше исторических значений.

- Нельзя исключать, что повышение температуры и, как следствие, присутствие большего числа людей у естественных водоемов для плавания или занятий водными видами спорта, могут внести свой вклад в изменение эпидемиологии ПАМ, - отметили авторы.

По мнению исследователей, полученные результаты помогут предсказать опасные для посещения водоемов периоды. В настоящее время не существует специальных тестов для обнаружения Naegleria fowleri в воде, единственный надежный способ предотвратить заражение инфекцией - избегать плавания в теплой пресной воде, заключили ученые.