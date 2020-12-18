Анастасия Ракова поздравила сотрудников ЗАГС с праздником

ЗАГСы Москвы оцифровали и передали в единый реестр ЗАГС более 27 миллионов архивных документов. Благодаря переводу записей в единый реестр, получить нужную услугу или документ стало проще: заявители могут сделать это в любом отделе ЗАГС по месту жительства или по месту пребывания, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Она поздравила сотрудников московских отделов ЗАГС с профессиональным праздником:

- Этот год был крайне непростым для всех и для сотрудников ЗАГС в том числе. Пришлось перестраивать работу, менять привычные подходы к работе, изменить всю бизнес-процедуру. Но ЗАГС - одна из немногих структур, которая не прекращала работу даже в условиях пандемии. Да, торжественные регистрации пришлось ограничить, но браки продолжали регистрировать во все дни, даже когда не работали другие государственные структуры. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, всем желаю самое главное - здоровья, радости, счастья, чтобы все хорошо было в семье и на работе. С праздником, дорогие друзья!

Она отметила, что "сегодня завершается оцифровка всего архивного фонда записей актов гражданского состояния. А в Москве он самый большой в России - это 27 миллионов актовых записей. Это принципиально меняет доступность этих данных для жителей. Теперь получить услуги можно еще быстрее в любой точке нашей страны. Нет необходимости ехать в Москву, чтобы получить архивный документ. Это очень важно и нужно. И я надеюсь, что не только москвичи, но и все жители страны почувствуют эти изменения".

Заключить брак в Москве можно в 32 отделах ЗАГС, 6 Дворцах бракосочетания и на 31 необычной площадке столицы, включая ночную регистрацию брака во Дворце бракосочетания №1.