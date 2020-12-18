Большой театр перенес премьеру трех балетов на май 2021 года

В пятницу, 18 декабря, на Новой сцене Большого театра должна была состояться премьера трех одноактных балетов в постановке трех российских хореографов "Танцемания", "Времена года" и "Сделано в Большом". Однако дату премьеры в последний момент перенесли на 21 мая 2021 года. А сегодня, согласно афише, Большой покажет балет на музыку Дмитрия Шостаковича "Светлый ручей" в постановке Алексея Ратманского.

По словам пресс-атташе театра Катерины Новиковой, это уже второй перенос. Одноактные балеты должны были представить публике еще в конце прошлого сезона, потом был вынужденный перенос премьеры на декабрь 2020 года, и вот теперь озвучена новая дата.

"К сожалению, ситуация складывается так, что один из постановщиков Вячеслав Самодуров, руководитель балета в Екатеринбургском театре оперы и балета (с 2018 года - "Урал Опера Балет"), не может сейчас оставить свой пост и приехать на репетиции в Москве. Его присутствие необходимо постоянно в Екатеринбурге, в связи с той обстановкой, которая существует сейчас в мире из-за пандемии, и требует его ежедневного присутствия в коллективе и принятия оперативных решений. Поскольку изначально идея была делать три балета в одной программе, то именно в таком виде и хочется выпустить эту премьеру. Поэтому руководство Большого театра приняло решение о переносе премьеры трех одноактных балетов на 21 мая 2021 года. Мы надеемся, что в эти сроки премьера состоится", - приводит слова пресс-атташе ТАСС.

Катерина Новикова особо подчеркнула, что речь идет "о премьере сразу трех балетов, которые пойдут в один вечер и будут поставлены специально для Большого театра тремя молодыми российскими хореографами на музыку российских композиторов".

Балет "Танцемания" на музыку Юрия Красавина ставит Вячеслав Самодуров. Продолжит программу балет "Времена года" в постановке ведущего солиста Большого театра Артемия Белякова на музыку Александра Глазунова. А завершит балет под названием "Сделано в Большом", который будет создан петербуржцем Антоном Пимоновым на музыку композитора Анатолия Королева.