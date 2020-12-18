СКР и ФСБ задержали следователя по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

Подозрение в злоупотреблении служебным положением и фальсификация доказательств - по таким основаниям сегодня задержан сотрудник Следственного комитета Левон Агаджанян. Следователя задержали коллеги и сотрудники ФСБ. Речь идет об Уголовном деле трехлетней давности.

Сам Следственный комитет никак не комментирует задержание своего сотрудника.

В 2017 году СК расследовал уголовное дело о перестрелке в башне "Око" в "Москва-Сити". Сегодня же в суд отправили документы с просьбой арестовать задержанного.

Напомним, стрельба около "Москва-Сити" случилась 17 ноября 2017 года. В тот день в ресторане башни "Око" праздновал день рождения некий бизнесмен с большим криминальным прошлым. У входа в то время стоял черный Mercedes, который мешал проходу гостей именинника. Как позднее выяснилось, это была машина телохранителей Гавриила Юшваева - бывшего совладелеца компании "Вимм-Билль-Данн". Forbes назвал его состояние - 1,9 миллиарда долларов.

В итоге произошла стрельба между гостями именинника и охраной бизнесмена. От пуль один человек погиб и несколько были ранены.

Детали, кому и как помогал в этом деле следователь, пока не разглашаются.