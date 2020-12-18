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18.12.2020 15:42

Игрушки калужских школьников украсили городскую елку

В 28-й школе завершился конкурс елочных игрушек для школьников младших классов.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Сделанные руками детей елочные игрушки сначала были представлены на выставке в школе, а уже к вечеру украсили главную елку микрорайона "906-я база".

"Я первый раз делал новогоднюю поделку, игрушку я делал вместе с мамой и папой, в елочном шаре у меня дедушка Мороз, снеговик и елочка, думаю, моя игрушка достойна победы", - рассказал ученик 2 класса Артем Литвинов.

Ученица 3 класса Екатерина Штепа долго думала, какую делать игрушку и остановила свой выбор на символе нового года - быке. "Сначала я хотела сделать его из пятилитровой бутылки, но мама предложила сделать его из бумаги, она принесла мне большую стопку черновиков и показала, что нужно делать. Я обмотала листы малярным скотчем, стала наращивать объем и обклеивать бумагой. Потом я раскрасила игрушку, сделала валенки из шпагата, покрыла лаком. Я делала быка три дня и очень им довольна", - поделилась впечатлениями Екатерина.

По словам депутата Алексея Колесникова, традиция украшать главную елку микрорайона существует уже давно, еще с тех пор, когда функционировала воинская часть.

Фото: Калужская городская дума
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"В прошлом году мы возродили эту традицию, итоги конкурса подведем позднее, все участники уже представили свои игрушки и приехали к нашей главной елке на 906-й базе, чтобы нарядить ее. Сделанные детьми игрушки жители микрорайона уже вечером смогут увидеть на нашей елке, - рассказал Алексей Колесников. - Все ребята, победители и участники получат заслуженные призы. Хочу выразить огромную благодарность муниципальному предприятию "Калугаблагоустройство", без их помощи мы бы не смогли нарядить такую 25-метровую красавицу. На ней более 600 метров гирлянд, она станет настоящим украшением нашей новогодней столицы. Приглашаем к нам в гости всех калужан и гостей города".

Депутат сообщил о приятном сюрпризе для жителей округа: у елки появятся Дед Мороз и Снегурочка, в 90-е годы украшавшие Театральную площадь. В прошлом году при помощи меценатов композиция была полностью восстановлена.

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