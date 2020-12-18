Как комплексное развитие Москвы способствует диверсификации туротрасли

За последние девять лет Москва существенно нарастила туристический поток - с 12,8 миллиона человек в 2010 году до 25,1 миллиона в 2019-м. Комплексный подход к развитию не только превратил столицу в комфортный для жизни город, но и сделал ее точкой притяжения для туристов со всего мира, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Москва второй год подряд завоевывает премию World Travel Awards в ключевой номинации - "Лучшее туристическое направление. Город". Это было бы невозможно без комплексных программ развития, над которыми мы последовательно работали все последние годы. Укрепление экономики, благоустройство, появление современных культурных и образовательных пространств, - такие позитивные изменения сделали Москву комфортной для жителей и привлекательной для путешественников", - сказала Сергунина.

По ее словам, Москвы рассчитывает на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, что даст возможность туристическому сектору вернуться к нормальной работе, пусть с соблюдением всех санитарных норм.

"Уже сейчас Москва развивает цифровой вектор в туротрасли, в частности платформу Russpass. Это позволит нам и в дальнейшем уверенно конкурировать с другими городами, подготовиться к моменту открытия границ и борьбе за отложенный туристический спрос", - отметила она.

Большинство путешественников, приезжавших в столицу до пандемии, - молодые люди от 18 до 34 лет, то есть самый экономически активный возраст. Их доля среди российских туристов - 75%, а по дальнему зарубежью - 65%. У молодых традиционно высокие требования к уровню сервиса, для них важна современная инфраструктура и качественное обслуживание. Именно поэтому они выбирают Москву.

Из-за закрытия границ в большинстве стран весь мир переориентировался на внутренний туризм. В 2020 году Москву чаще всего посещают жители ближайших регионов - Московской, Тверской, Калужской, Владимирской и Тульской областей. Помимо этого, в город приезжают из Краснодарского края и Ростовской области, а также из Поволжья - Чувашии, Саратовской и Нижегородской областей.

Почти 58% гостей из дальнего зарубежья в предыдущие годы приезжали в столицу с культурно-познавательными целями. По этому направлению Москва - один из мировых лидеров. В городе находится 250 театров, 450 музеев и галерей. До пандемии в день проходило порядка 270 различных культурных событий.

Еще одно преимущество Москвы - событийные программы. Ежегодно проводится цикл тематических фестивалей "Московские сезоны". В него входят и крупные международные события, в которых участвуют представители разных стран, например крупнейший в Европе рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество" и конкурс акапельногопения "Московская весна A Cappella". Годовая посещаемость московских фестивалей к 2020 году превышала 65 миллионов человек. В 2018 году на них побывали 70% приезжавших в город туристов. И в том же году Москва получила международную награду World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения фестивалей.

Начал оформляться в столице и такой вид туризма, как гастрономический. Драйвером, опять же, послужили городские программы развития. В результате за десять лет более чем в два раза увеличилось количество кафе и ресторанов. Появились крупные гастрономические кластеры ("Депо", Даниловский и Центральный рынки) и целые гастрономические кварталы - Пятницкая улица, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост и другие.

В 2019 и 2020 годах Москва получила престижную награду World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление. Город".