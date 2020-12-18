Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России

До конца этой недели в Москве и области сохранится теплая погода. Температура воздуха будет выше нормы на несколько градусов - в темное время суток столбики термометров покажут -3…-5 градусов, в светлое: 0…-2.

Но уже с 21 декабря похолодает. "Постепенное снижение. Это касается всего Центрального федерального округа (ЦФО)", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что аномально холодная погода ожидается на юге европейской части России. В Ростове, например, ночью -5…-10 градусов, что ниже нормы на 4-6 градусов.

А вот на севере ЦФО картина диаметрально противоположная. Туда начнет поступать теплый воздух с Атлантики, отклонения от нормы будут достигать 6-8 градусов со знаком плюс. Но у этого синоптического процесса есть и негативные последствия.

"Там очень часто будут такие явления, как сильный снег, гололед. На юге Карелии еще и дождь. Гололедные явления в республике Коми, ветер до 21 метра в секунду. А в Ненецком АО - еще сильнее", - добавил Вильфанд.