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18.12.2020 18:42

Ожидайте своей очереди

На Тамбовщине расследуют проблемы с выдачей квартир сиротам
Текст: Ирина Манаева (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 286(8340)
Почему деньги на льготное жилье в регионе остаются неосвоенными, выясняют правоохранители. В прошлом году план покупки квартир для тамбовских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был выполнен лишь на 40 процентов. В этом (к началу декабря) - на треть. По версии следствия, причина в халатности чиновников администрации Тамбовской области.
Те, кто в этом году получил свою квартиру после долгого ожидания, не скрывают радости. Фото: Александр Кряжев/ ТАСС Те, кто в этом году получил свою квартиру после долгого ожидания, не скрывают радости. Фото: Александр Кряжев/ ТАСС
Те, кто в этом году получил свою квартиру после долгого ожидания, не скрывают радости. Фото: Александр Кряжев/ ТАСС

- В 2019-м на обеспечение жильем этой категории льготников из федерального и регионального бюджетов выделялось более 300 миллионов рублей. Но из запланированных к выдаче 276 квартир дети-сироты получили только 104. А около 200 миллионов рублей из бюджета региона так и остались неосвоенными, - пояснили в управлении Следственного комитета по региону. - Аналогичная ситуация прослеживается в текущем году: из запланированных 277 квартир дети-сироты по состоянию на 1 декабря получили пока только 85.

Фото: Правительство Брянской области
Брянская область стала лидером по числу квартир для сирот

Помимо должностных лиц, ответственных за квартирный вопрос, следователи допрашивают и граждан, которые стоят в очереди на получение жилья. За непродолжительный период потерпевшими уже признали более 300 детей-сирот.

В администрации Тамбовской области пока не смогли ответить на запрос "РГ".

Однако стоит отметить, что ситуация в этом регионе не уникальна. В 2020-м точно такое же дело о халатности было возбуждено в Воронеже в отношении сотрудников областного департамента социальной защиты населения. В СК и прокуратуре полагают, что те не приняли достаточных мер по закупке квартир.

С начала года здесь сорвалось несколько аукционов - их проигнорировали даже те застройщики, которые традиционно участвовали в таких конкурсах. Новые маленькие однушки с чистовой отделкой в столице Черноземья предполагалось приобретать по 37,5 тысячи рублей за квадратный метр, затем планку подняли до прошлогоднего уровня в 39 тысяч. Это цена, установленная для Воронежской области Минстроем РФ по итогам оценки среднерыночной стоимости квартир. Губернатор Александр Гусев поручил изучить строительный рынок и еще увеличить стоимость "квадрата" при аукционах. И лишь когда цену довели до 43,4 тысячи рублей за метр, удалось заключить контракты с застройщиками.

За год региону удалось приобрести 377 квартир. Тогда как право на их получение имеет около трех тысяч детей-сирот, которым уже исполнилось 18 лет.

Эксперты считают, что снять часть проблем поможет сертификат на жилье для детей-сирот

По данным Счетной палаты, на 1 января 2020 года жилья ожидали 279 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нехватка денег - основная причина того, что очередь льготников движется так медленно. Но - не единственная, отмечает зампредседателя комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова:

- Заложенные в бюджете деньги иногда осваиваются не в полном объеме - и не только потому, что рекомендованная стоимость не устраивает застройщиков. Закупки можно проводить и на вторичном рынке. Однако чтобы продать квартиру для предоставления сироте, я как физлицо должна иметь электронную цифровую подпись и внести залог для участия в аукционе. Получается, что проще иметь дело с обычными покупателями-гражданами, а не с государством.

Фото: Photoxpress
Помогут ли сертификаты решить проблему квартир для детей-сирот

Есть ограничения и при закупках нового жилья. В только что сданном доме детдомовцам можно отвести не более четверти квартир.

В ОП считают, что снять часть проблем поможет сертификат на жилье для детей-сирот. Законопроект об этом уже разработан. С сертификатом сирота сможет сам выбрать квартиру. Детдомовец сможет добавить к государственной субсидии свою пенсию (которую многие получают до 18 лет) и купить помещение большей площади или вложиться в его ремонт. А кому-то сертификат поможет погасить часть долга по ипотеке. Ведь по мере ожидания своей очереди люди нередко обзаводятся семьями и берут кредиты.

- Если принять законопроект о сертификатах, денег в казне больше не станет. Но мы сможем повысить качество жилья, которое получают дети-сироты. Можно предусмотреть сертификат с обременением, например, на пять лет. Или выдавать его по достижении 23 лет - тем, кто уже купил квартиру, - рассуждает Юлия Зимова. - Не стоит забывать и об ипотеке с пониженным процентом. К примеру, в Приморье детям-сиротам уже доступны и сертификаты, и кредиты на жилье под два процента.

Прямая речь

Екатерина Курбангалеева, зампредседателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов:

- Почти во всех регионах органы власти сиротам рекомендуют идти в суд. Как правило, суды встают на сторону истца, однако это лишь помогает продвинуться, например, с двухтысячного места в первую сотню. В ряде субъектов РФ для сирот предусмотрены субсидии, покрывающие аренду квартиры до получения в собственность социального жилья. Однако зачастую эта поддержка остается на бумаге. В лучшем случае оплачиваются коммунальные расходы. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорит, что необходимо увеличить бюджетные расходы. Это так. Однако одними деньгами вопрос не решить. Во-первых, пора навести порядок с очередью, которая с 2013 года фактически таковой не является, это лишь список, не предполагающий обязательств. Во-вторых, надо проанализировать ситуацию в комплексе. Не секрет, что регионы пускаются на ухищрения: прописывают выпускников детдомов в других регионах или в отдаленных районах, где ничего не строится, или выдают низкокачественное жилье. Проблемой нужно заниматься безотлагательно, разрабатывать отдельную госпрограмму или самостоятельный нацпроект с четкими расчетами, сроками, целевыми показателями, определением ответственных ведомств, системой контроля и мониторинга удовлетворенности самих детей-сирот.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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