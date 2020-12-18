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18.12.2020 00:22
Рубрика: Общество

Год лисы

Зачем дикие животные все чаще заходят в Москву
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 285(8339)
Москвичи вновь, уже не первый раз в этом году, обсуждают в социальных сетях кадры лисы, которая переходит проспект Вернадского. Что ищут гости леса в городе? Почему даже редкие виды животных и пернатых перестали бояться мегаполиса? Об этом рассказал "РГ" руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Диких зверей периодически замечают в разных районах столицы. Фото: Photoxpress Диких зверей периодически замечают в разных районах столицы. Фото: Photoxpress
Диких зверей периодически замечают в разных районах столицы. Фото: Photoxpress

Антон Олегович! Уходящий год запомнится многим москвичам не только коронавирусной инфекцией, но и обилием лис на улицах. Чем это можно объяснить?

Фото: iStock
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Антон Кульбачевский: Москва - единственная европейская столица, которая сохранила на своей территории естественные леса, луговые пространства и даже болота, где обитают животные средней полосы России. Не все знают, но в нашем городе есть и косули, и барсуки, и кабаны. Причем не в зоопарке, а в обычных парках. Они регулярно попадают в объектив наших фотоловушек. Только волков и медведей пока не встречали. Обитая рядом с городом, конечно, дикие животные урбанизируются: перестают бояться человека, идут на контакт, но домашними не становятся. Вы знаете, что птицы сапсаны, которые в дикой природе гнездятся среди высоких скал, облюбовали высотки Москвы? Мало кто даже из жителей знает, что наверху у них живут такие красивые и редкие птицы. Обилие корма приводит к увеличению популяции лис, а когда в привычных местах обитания им становится жить тесно, они мигрируют за лучшей долей, селятся в городе.

Есть районы, куда чаще заглядывают звери?

Антон Кульбачевский: Та же лиса может за день пробежать три округа с севера через центр на юг. И обосноваться в укромном месте до наступления сумерек. В каждом из округов ее видели: получается, что город наводнен лисами! А на самом деле - это одно и то же животное. Чаще звери приходят в город по берегам Москвы-реки. Но могут зайти и со стороны лесных территорий, так, в этом году эпопея с лисами началась с Капотни. И в этом районе их и сейчас чаще встречают. При этом на Сетуни и Яузе в черте города легко найти бобровые плотины, где семьи этих животных обитают уже много лет. Местные жители тоже их охотно подкармливают. Лоси чаще всего выходят в город осенью, когда у самцов гон, а молодняк, любопытствуя, исследует новые территории. Этих "лесных коров" очень привлекают необычные запахи. Поэтому если рядом с многоэтажкой есть лес, а во дворе растут плодовые деревья, однажды можно увидеть лося, лакомящегося яблоками.

По берегу или воде пройти можно, а как они преодолевают дороги?

Антон Кульбачевский: Звери привыкли к шуму магистралей, они ведь не из тайги сюда попали. В ночные часы трафик движения небольшой, поэтому звери не боятся пройти по эстакаде или перепрыгнуть ограждение. Так, лось в августе вышел на МКАД и напугал водителей. К счастью, никакой аварии не случилось, лось быстро скрылся обратно в лесу.

Звери продолжают попадать в центр реабилитации?

Антон Кульбачевский: Да, в этом году люди звонят нам особенно активно, с начала года поступило уже 700 звонков, а за весь прошлый - 671. Сообщают о найденных лисах, утках и хищных птицах. Богат год на енотов - к нам поступили четыре особи. Этих зверей заводят как домашних, но приучить жить в квартире их сложно. Ночные животные, своими маленькими лапками легко открывают замки, окна. Поэтому могут убежать, а могут и бывшие владельцы выпустить. Попали в центр также 10 змей, несколько уток и десятки хищных птиц - ястребов, сов. Всего более 130 особей. Примерно половина из них - обитатели средней полосы России, остальные - экзотические - жертвы контрабанды и незаконной торговли. 41 особь после адаптации выпустили на волю. А вот пристроить в хорошие руки их сложно. Кроме змей никого не удалось пристроить - у зоопарков, особенно частных, нет денег на содержание новых птиц и зверей. Но мы животных не бросаем, они найдут новый дом или останутся доживать в центре.

Фото: mos.ru
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А жители могут сами прийти на помощь животным, покормить, например?

Антон Кульбачевский: Близко подходить к диким животным не нужно - это опасно, даже если они выглядят дружелюбно. Например, лось или кабан могут нанести человеку серьезную травму. Диких плотоядных в Москве прививают от бешенства с помощью приманки с вакциной, но лисы могут быть заражены переносчиками других опасных заболеваний. Даже ежей не стоит трогать руками, впрочем, сейчас они спят. Бояться диких животных не нужно, первыми они не нападут, но и делать селфи с лосем - плохая идея. Конечно, есть периоды, когда животных нужно подкармливать. Например, зимой мы помогаем копытным. Спасаем уток с замерзающих водоемов. Устанавливаем солонцы для лосей и косуль. Покормить птиц можно лишь в сильные морозы. Но, если вы заметили, что животному нужна помощь, например, у него есть рана или оно оказалось в западне, нужно не бежать с бинтами и мазями, лучше позвонить специалистам по телефону "горячей линии": +7(495) 777-77-77.

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