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18.12.2020 18:23
Рубрика: Общество

Большой ремонт для альма-матер

Текст: Антон Валагин
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 286(8340)
Два корпуса школы N1 в тамбовском городе Кирсанов преобразились волшебным образом почти без привлечения бюджетных средств. Крышу, отопление и водопровод в родном учебном заведении отремонтировали ее выпускники.
Старый забор и ворота на фоне нарядной школы смотрелись не очень, поэтому их тоже обновили. Фото: Кирсановская газета Старый забор и ворота на фоне нарядной школы смотрелись не очень, поэтому их тоже обновили. Фото: Кирсановская газета
Старый забор и ворота на фоне нарядной школы смотрелись не очень, поэтому их тоже обновили. Фото: Кирсановская газета

У кирсановской школы затейливая судьба. Нынешний пятый корпус, как и другие ее корпуса, раньше был самостоятельным образовательным учреждением. Назывался он школой N 85 и относился к ЮВЖД. Там имелся интернат для тех, кто жил в дальних, расположенных вдоль путей селах. Ребята из этих мест отправлялись на уроки на целую неделю. Среди них был и Юрий Хохлов, выпускник 1985 года, а ныне руководитель крупного агрохолдинга.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Началось все с профориентации. Нам нужно давать детям представление о будущих профессиях, Юрию Михайловичу требуются новые кадры. Порядки в холдинге строгие, лентяев не держат, поэтому есть текучка, которую необходимо восполнять. На этом мы и сошлись, - рассказала директор школы Галина Кондракова.

В прошлом году восьмиклассники стали регулярно посещать предприятия холдинга, знакомились с различными направлениями его деятельности: строительство, выращивание и переработка подсолнечника, сахарной свеклы. Часть ребят в процессе отсеялась, но 35 заинтересованных и перешедших в девятый класс теперь раз в неделю отправляются к Хохлову на практику. Однако этим дружба школы и бизнеса не ограничилась.

- Как-то Хохлов устроил встречу с учителями. Пригласил к себе на завод, покатал на вертолете, потом привез в школу и спросил, может ли чем-нибудь помочь. Мы рассказали про дырявую крышу, из-за которой весенняя капель звенит не только на улице, но и в классах третьего этажа. Юрий Михайлович пообещал ежегодно выделять школе по миллиону рублей, а мы должны были найти им применение, - продолжила директор.

Отремонтировать кровлю большого здания за миллион не получилось - администрация Кирсанова добавила еще 712 тысяч и теперь над учащимися пятого корпуса не каплет. Следующий транш Хохлова ушел на покраску здания. Когда работы были завершены, оказалось, что ветхий забор и ржавые ворота на фоне нарядной школы смотрятся не очень. Бизнесмен до кучи обновил и забор.

Фото: Архив правительства Вологодской области
В Вологодской области продолжается строительство образовательных объектов

- Следил за качеством, несколько бригад сменилось. Юрий Михайлович ничего не может делать плохо. Тем более, что школа была по сути его домом - он жил в интернате с пятого класса, - рассказала Кондракова.

Одноклассник Хохлова Андрей Сутормин - тоже бизнесмен, - заменил сантехнику в туалетах и светильники на первом этаже. Двое выпускников 1991 года: Геннадий Борисов и Роман Пустотин, - взяли на себя обязательство в несколько этапов обновить систему отопления. Начали тоже с третьего этажа - там уже тепло, - в следующем году возьмутся за второй.

Кирсановские бизнесмены не только сами помогают учебному заведению, но и привлекают в благотворители своих друзей и партнеров. Так, филиал крупной страховой компании оплатил укладку 300 квадратных метров плитки в первом корпусе - до этого там лежал линолеум настолько ветхий, что ходить по нему в страну знаний было и страшно, и стыдно. Вдохновленный рассказами Хохлова столичный бизнесмен подарил кирсановским педагогам 100 тысяч рублей на покупку ноутбуков и проекторов.

Прямая речь

Татьяна Котельникова, руководитель управление образования Тамбовской области:

- Школа N 1 Кирсанова с богатой историей, образовательное учреждение выпустило много достойных учеников, настоящих патриотов, которые смогли реализоваться в жизни и достичь профессиональных успехов. Отрадно, что многие из них не только хранят о школе теплые воспоминания, но и помогают ей.

Тем временем

Тамбовская школа N 5 имени Юрия Гагарина вошла в число лауреатов всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России". В финале конкурса участвовали 40 образовательных учреждений из 33 регионов страны. В рамках программы "Доступная среда" в школе созданы условия для учебы детей-инвалидов. Педагоги разработали методические программы по развитию речи, для уроков русского языка и литературы, фонохрестоматию.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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