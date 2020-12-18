Под Тверью у стелы "Вечная память" нашли тело подростка

В Тверской области выясняют обстоятельства гибели 12-летнего подростка возле стелы "Вечная память" в городе Нелидове.

По информации регионального следственного управления СК РФ, тело мальчика без видимых телесных повреждений обнаружено вечером 17 декабря.

- В ходе осмотра места происшествия найдены и изъяты предметы, в том числе пустой баллон из-под освежителя воздуха. По изъятым предметам назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза, - рассказали в СК.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту произошедшего организовали проверки органы СК РФ, а также прокуратура Тверской области. В ведомстве пояснили, что дадут правовую оценку исполнения родителями мальчика своих обязанностей, а также соблюдения федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.