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18.12.2020 18:44

Тень упала

Подсветка зданий в Воронеже подчеркнула облезлые фасады
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 286(8340)
Тысячи лампочек разместили на стенах домов в центре города, чтобы украсить его в вечернее время. Но, как выяснили аудиторы, подсветка пошла Воронежу не на пользу. Вместо оригинальной архитектуры стали видны трещины в штукатурке, разрушенные балконы и водосточные трубы. А неудачная закупка оборудования нанесла казне ущерб на 23,5 миллиона рублей.

Подсветить самые интересные здания в столице Черноземья решили два года назад. В мэрии надеялись, что это сделает город более уютным и привлекательным как для туристов, так и для самих воронежцев. Лампы и прожектора установили на 73 домах. Реализацию проекта недавно проверила местная Контрольно-счетная палата. Отчет обсудили на заседании гордумы.

Специалисты признали, что некоторые объекты в лучах света стали выглядеть ярче. На других из-за неграмотного монтажа в фокусе внимания оказались облупившиеся фасады со змеящейся по ним электропроводкой и "ящиками" кондиционеров.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС
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- Установка ламп в неудачных местах не только искажает световой поток, но и делает акцент на инженерных объектах, которые не подчеркивают, а снижают эстетику подсветки. Соответственно, и расходы на ее организацию также нельзя считать эффективными, - подчеркнули в КСП Воронежа.

На 33 домах аудиторы обнаружили перегоревшие или отсутствующие лампы.

На половине "проблемных" объектов подсветку установила компания "Энерго-С", получившая за это 45 миллионов рублей из бюджета города. Согласно контракту, в течение пяти лет она должна ликвидировать недочеты за свой счет. Но с октября 2019 года в отношении организации ввели процедуру наблюдения по иску о банкротстве. Тут уже не до замены лампочек по гарантии...

У КСП возникло много вопросов к самой организации проекта. Например, в технических заданиях на разработку проектно-сметной документации были пропущены такие важные аспекты, как мощность и энергоэффективность оборудования, его дизайн, разработка общей концепции архитектурной подсветки.

На 33 домах аудиторы обнаружили перегоревшие или отсутствующие лампы

Более 70 процентов стоимости контрактов, заключенных с подрядчиками, составляли расходы на покупку ламп и прожекторов. При этом обоснованность цен никто не проверял. В итоге потери казны от невыгодной покупки оценили в 21 миллион рублей. К этой сумме прибавили расходы на обслуживание и замену некачественных электроприборов. Итого - 23,5 миллиона, которые могли бы остаться в городском бюджете.

В столице остановили работы по архитектурно-художественной подсветке зданий

Вдобавок ко всему власти не подумали о том, на какие средства предстоит содержать оборудование для подсветки. Имущество передали казенному предприятию "Воронежгорсвет", но дополнительных средств для эксплуатации не выделили. В год на это требуется около 30 миллионов рублей.

Первый вице-мэр Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что эта проблема будет решена при принятии бюджета-2021. По его словам, администрация провела работу над ошибками и учтет замечания КСП.

Кстати

Пешеходный переход с подсветкой оборудовали в Воронеже на улице Переверткина, рядом с лицеем N 3. Проектор, который воспроизводит форму "зебры", установила за свой счет фирма по производству светового оборудования. До конца декабря проектор будет работать в тестовом режиме. Если оборудование сочтут эффективным, переходов с подсветкой в городе может стать больше.

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