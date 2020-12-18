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18.12.2020 17:09
Рубрика: Власть

Собянин осмотрел ход строительства центров самбо и бокса в Лужниках

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что за последние годы в "Лужниках" уже построены дворцы гимнастики и водных видов спорта, канатная дорога, а также реконструирована Большая спортивная арена. Глава города также поделился ближайшими планами развития этого спортивного кластера столицы.
Сергей Собянин во время осмотра хода строительства Международного центра самбо и центра бокса в Лужниках. Фото: Сергей Куксин/ РГ Сергей Собянин во время осмотра хода строительства Международного центра самбо и центра бокса в Лужниках. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Сергей Собянин во время осмотра хода строительства Международного центра самбо и центра бокса в Лужниках. Фото: Сергей Куксин/ РГ

- В следующем году планируем построить еще ряд интересных объектов мирового уровня. В их числе - Международный центр самбо и Центр бокса, - отметил Собянин.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Оба центра разместятся под одной крышей, с единым фасадом, но они не будут зависеть друг от друга и потоки посетителей у них не будут пересекаться. У каждого будет своя подземная парковка и свой набор технических и инженерных коммуникаций. Сейчас на строительной площадке, где возводятся центры, ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций, возведение несущих железобетонных конструкций и металлических форм перекрытия. По словам заммэра Москвы по градостроительной политике и строительства Андрея Бочкарева, пока выполнено 15 процентов объема предстоящих работ. Тем не менее, глава столичного стройкомплекса уверен, что завершить сооружение Международного центра самбо и Центра бокса в Лужниках строители смогут уже до конца 2021 года.

Бочкарев подчеркнул, что оба центра будут полностью соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо и смогут стать площадкой для проведения соревнований мирового уровня. Для этого в центре самбо обустроят зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей. Для тренировок - зал на три борцовских ковра, каждый диаметром 9 метров, спортивно-оздоровительный бассейн на шесть дорожек, сауна, хамам, а так же медико-восстановительный центр (с физиотерапевтическим, процедурным, массажным и диагностическим кабинетом, залом ЛФК). Плюс универсальный тренажерный зал на 60 тренажеров и спортзал по игровым видам спорта  - для занятий баскетболом, волейболом и бадминтоном.

Строительство Дворца единоборств на территории спорткомплекса "Лужники". Дворец единоборств планируется достроить до конца 2021 года, он объединит общим фасадом Центр самбо и Центр бокса. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В Центре бокса предусмотрен зал для соревнований на два ринга и местами для двух тысяч зрителей, а также созданы все условия для тренировок и отдыха спортсменов.

"Особенностью здания станет наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволит наблюдать за спортивными занятиями даже с улицы, - рассказал об изюминке проекта Андрей Бочкарев, отметив, что такой  архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Самбо в столице занимаются свыше 35 тысяч человек. Для них в городе имеется более 130 спортивных залов. За последние 10 лет в Москве появились и два спортивных комплекса для занятий самбо. Сегодня мэр принял участие в торжественной церемонии открытия мемориала основоположникам самбо, расположенного на Аллее спортивной славы Олимпийского комплекса "Лужники". Проект мемориала "Самбо - наука побеждать" выиграл творческий конкурс от Всероссийской федерации самбо. На его создание ушло два года.

Боксом в столице занимаются свыше 25 тысяч москвичей. У них в распоряжении имеется порядка 300 спортивных залов, оборудованных для занятий этим видом спорта.

Обновление спорткомплекса "Лужники" началось к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В ходе подготовки к нему была реконструирована Большая спортивная арена, ставшая главным стадионом чемпионата. В ближайшие годы помимо двух центров для борьбы появятся ледовый дворец "Кристалл", всесезонный теннисный центр, а также завершится реконструкция универсального спортивного зала "Дружба".

Рабочие на строительной площадке Международного центра самбо и центра бокса в Лужниках. Фото: Сергей Куксин/ РГ
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