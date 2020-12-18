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18.12.2020 08:05
Рубрика: Экономика

Столичных водителей предупредили о пятничных девятибалльных пробках

Текст: Ирина Огилько

Департамент транспорта Москвы прогнозирует этим вечером загруженность столичных дорог до девяти баллов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По данным специалистов, будет затруднено движение в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ - это Большой каменный мост, Северянинский путепровод и 82-й км МКАД.

Как отметили в дептрансе, в вечерние часы домой возвращаться лучше после 20:00 или на городском транспорте. Напомним, что ранее транспортники прогнозировали улучшение дорожной ситуации после 21 декабря.

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