Столичных водителей предупредили о пятничных девятибалльных пробках

Департамент транспорта Москвы прогнозирует этим вечером загруженность столичных дорог до девяти баллов.

По данным специалистов, будет затруднено движение в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ - это Большой каменный мост, Северянинский путепровод и 82-й км МКАД.

Как отметили в дептрансе, в вечерние часы домой возвращаться лучше после 20:00 или на городском транспорте. Напомним, что ранее транспортники прогнозировали улучшение дорожной ситуации после 21 декабря.