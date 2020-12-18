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18.12.2020 18:25
Рубрика: Культура

Звезда в бриллиантах

В Ярославль привезли орден "Победа" маршала Толбухина
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 286(8340)
Высший полководческий орден СССР, которым был награжден уроженец Ярославской губернии, маршал Советского Союза Федор Толбухин, демонстрируется в Ярославле впервые. Это стало возможно благодаря партнерскому проекту музеев Московского Кремля, Музея Победы и Ярославского музея-заповедника.
Музейщики замечают, что орден вживую мало кто видел. Хотя изображение его хорошо известно. Фото: Анна Соловьева Музейщики замечают, что орден вживую мало кто видел. Хотя изображение его хорошо известно. Фото: Анна Соловьева
Музейщики замечают, что орден вживую мало кто видел. Хотя изображение его хорошо известно. Фото: Анна Соловьева

Орден "Победа" был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от восьмого ноября 1943 года и вручался всего 20 раз. Три человека: Георгий Жуков, Александр Василевский и Иосиф Сталин - получили его дважды. Федор Иванович Толбухин был награжден орденом весной 1945 года за освобождение территории Австрии и Венгрии.

Фото: Геодакян Артем/ТАСС
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По словам заведующей научно-хранительским отделом "Оружейная палата" Музеев Московского Кремля Людмилы Гавриловой, если все остальные советские ордена чеканились на монетных дворах, то эта награда - произведение ювелирного искусства. Она изготовлена из золота, платины, рубинов и бриллиантов. Орден украшают 174 бриллианта, а разработка искусственных рубинов для него была засекречена.

Куратор выставки с московской стороны Нина Заборовская подчеркнула, что для показа столь ценного экспоната приняты самые серьезные меры безопасности: в витрине с бронированными стеклами соблюдается особый световой и температурный режимы. Кроме того, она находится под постоянной охраной.

- Впервые в истории личные вещи Федора Ивановича Толбухина из собрания Ярославского музея боевой славы находятся в едином выставочном пространстве с его наградой, и наши чувства трудно передать какими-то обыденными словами. Я счастлива, что у ярославцев есть уникальная возможность увидеть это и прикоснуться сердцем к военному раритету, не имеющему цены, - рассказала на открытии выставки Нина Заборовская.

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея Суворова
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Музейщики замечают, что этот орден вживую мало кто видел. Хотя изображение его очень хорошо известно - это одна из самых изображаемых советских наград.

- Посмотреть на этот орден, на сверкание бриллиантов и рубинов сейчас, наверное, могут только жители Ярославля. Это своего рода поклон знаменитому ярославцу маршалу Толбухину, - считает Людмила Гаврилова.

По мнению доктора исторических наук Гавриловой, этот военачальник недооценен. Между тем он единственный, кто освободил пять европейских столиц, а Москва салютовала его победам 134 раза. Но сегодня "как-то забылись его подвиги", поэтому так важна эта выставка, посвященная 75-летию Победы.

Справка "РГ"

Выставка "Орден "Победа" маршала Толбухина" будет работать до 27 декабря включительно со среды по воскресенье с 10.30 до 17.45 в Музее боевой славы (Ярославль, ул. Угличская, 44а).

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Россия. Это надо видеть

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