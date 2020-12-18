В Ярославле через полгода завели дело на пьяного водителя, сбившего ребенка

Генеральная прокуратура заставила ярославских полицейских возбудить уголовное дело о ДТП, произошедшем в июле. Тогда пьяный молодой человек без прав наехал отцовским автомобилем на коляску с ребенком, причинив ему тяжелые травмы. 24-летний виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия.

- Территориальное управления МВД пять с лишним месяцев вело проверку обстоятельств аварии. За это время не раз принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись надзирающим прокурором, как незаконные и необоснованные, - рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

В конце концов ведомство добилось проведения судебно-медицинской экспертизы, установившей, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред. После этого было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и сопряженном с оставлением места происшествия.

Ход расследования поставлен Генпрокуратурой на контроль.