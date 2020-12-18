В Калужской области дети отравились в школьной столовой

В Обнинске Калужской области школьникам стало плохо после завтрака в школьной столовой. Следователи регионального управления СК РФ начали проверку, заявили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло накануне: после завтрака у нескольких учеников началась рвота. Директор школы сообщила о случившемся в управление общего образования администрации города.

По данным пресс-службы мэрии, дети были осмотрены медработниками, родителям было рекомендовано обратиться к врачу, Случившееся расследуется специалистами Рспотребнадзора.

На сегодняшний день, по информации СК, за медицинской помощью никто не обращался. Обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.