Москва, несмотря на пандемию, решила расширить объем плановой роботизированной медпомощи. В Городской клинической больнице N 50 имени С.И. Спасокукоцкого появился аппарат "Да Винчи" нового поколения: с его помощью можно делать больше операций урологического, нефрологического и гинекологического профилей.

"Наш "Да Винчи" раннего поколения продолжает использоваться, но мы стараемся активнее задействовать нового ассистента, - говорил главврач Алексей Погонин. - У "новичка" исправлены все недостатки старой версии, потом у него лучше камера и набор функций богаче".

Коллектив больницы Спасокукоцкого постепенно учится работать с новым "Да Винчи", и уже появилась целая когорта специалистов, которая с роботом обращается так же искусно, как со скальпелем. Известный во всем мире доктор, главный уролог Москвы Дмитрий Пушкарь - один из тех, кто готов делать с таким помощником по десять операций в день. "Хотя на самом деле робот сам по себе не работает, никто не заменит живых врачей и медсестер", - рассказывает он, пока его бригада готовит пациента к первой операции на усовершенствованном "Да Винчи".

На операционном столе - молодой мужчина Александр. У него рак простаты уже во второй стадии. Это чисто мужская "онкология", которая может проявиться, даже когда жизнь еще вроде бы в расцвете. Вся бригада прошла санпропускник, и теперь очередь самого "Да Винчи". Операционная сестра надевает на каждую из четырех рук робота стерильный "костюм". Электронному дебютанту предстоит провести радикальную простатэктомию. Опухоль сидит внутри железы, и ее придется аккуратно удалить. При этом сохранив все функции организма: в частности, мочеиспускание и потенцию.

Во время операции доктор Дмитрий Пушкарь чем-то похож на органиста. Он находится на некотором удалении от операционного стола и управляет роботом с помощью педалей, джойстика и рукояток. В свою очередь бригада у самого стола контролирует все жизненные параметры, следит за движениями робота, при необходимости протирают камеру. Она показывает брюшную полость в трехкратном увеличении, что было бы невозможно при обычной операции. Полостные вмешательства довольно травматичны, особенно если учесть весьма специфическое расположение железы. А здесь за всю операцию Александр потерял лишь 50 мл крови. "Скоро мы приблизимся к простате, - комментирует свои движения и синхронную реакцию робота Дмитрий Пушкарь. - Как видно, получается это не сразу. А самое удивительное, что не все обыватели знают, где она находится. Как-то студенты-медики проводили такой опрос, и лишь 60 процентов респондентов ответили правильно".

У "новичка" исправлены все недостатки старой версии, у него лучше камера и набор функций богаче

Отдельные индивидуумы даже полагали, что простата - где-то в голове. А на самом деле, чтобы к ней подобраться, приходится проходить в непосредственной близости от прямой кишки и органов мочеиспускания. Доктор Дмитрий Пушкарь делает это с помощью пинцета и ножниц, которые находятся в руках "Да Винчи". Хирурги видят все по большим мониторам, благо камеры в этой модификации робота есть в каждой руке. Не прошло и часа, как пораженная железа была удалена вместе с опухолью. "Таким образом мы избавляем пациента от рака, - комментирует Дмитрий Пушкарь. - Совсем скоро он вернется к обычной жизни".

Раньше такие пациенты, как Александр, проводили в больнице до трех недель после вмешательства. А при "Да Винчи" достаточно буквально пары дней наблюдения. Ведь послеоперационных травм меньше, как и кровопотеря. Это позволяет пациентам прийти в себя сразу же, когда закончится действие наркоза. Например, пациент той же клиники Валерий Троян уже в первый день после операции мог сам встать. На второй - уже и домой собирается. Когда Валерию сказали, что к его выздоровлению причастен "Да Винчи", он немало удивился. "Да, прогресс! - делится мужчина. - Но руки наших хирургов и медсестер ничто заменить не сможет".