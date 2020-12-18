Среди курьеров "Яндекс. Еды" в Москве появились доставщики с нарушениями слуха. Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, таких людей принимают по специальной программе, созданной при участии Всероссийского общества глухих. Под таких работников специально адаптировали курьерское приложение, и теперь они получили шанс на нормальный заработок.

Глухонемая жительница Москвы Светлана Сорокина с помощью сурдопереводчика признается: найти работу с достойной зарплатой, особенно в период пандемии соискателю с инвалидностью крайне тяжело. В год, когда все стало заточено на ZOOM и мессенджерах, начальству стало особенно важен хотя бы аудиоконтакт с работниками. В "Яндексе" решили адаптировать все средства коммуникации под таких сотрудников. Слабослышащие люди могут заполнить специальную анкету для подключения к сервису и приступить к доставке заказов. Им нужно оформиться как самозанятым либо обратиться в курьерские компании-партнеры "Яндекс. Еды".

Механизм работы курьера такой: сначала он идет в ресторан, там получает нужный заказ, потом везет его клиенту. "Я начинала работать на велосипеде, - рассказывает (точнее, показывает) Светлана. - Но теперь пользуюсь им от случая к случаю. Если, например, заказ тяжелый. Бывает и по 10 кг в сумке. А так и пешком можно доставить". У "Яндекса" и ресторанов-партнеров есть набор картинок для общения с такими курьерами, как Светлана. Эти пиктограммы можно показать сотруднику ресторана, и он все поймет без слов. Например, картинка с песочными часами означает вопрос: "Где можно подождать?". А значок с зарядом батареи - это просьба подзарядить гаджет, без него курьеры как без рук. Аналогично может общаться и представитель заведения. Картинка с символом N - это уточнение номера заказа. А значок рубля - уточнение суммы. Все в общем-то понятно интуитивно.

Заказчик еды видит, что к нему едет курьер с нарушением слуха. Значит, все вопросы он может оперативно решить в чате поддержки. Так же и сами курьеры страхуют друг друга и общаются через свой чат в мессенджере, добавляет Светлана Сорокина. "Для меня в этой работе главное, что я сама выбираю режим занятости по своему графику, - объясняет она. - Иногда беру смены по 4 часа, иногда - по 10. В итоге получается достойный доход".

В "Яндекс. Еде" новобранцами довольны. И теперь надеются расширить программу на другие свои сервисы и регионы.