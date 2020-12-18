Город уже украшен к встрече Нового года: по всему центру зажглись гирлянды и сияют нарядные елки, но отпраздновать, как всегда, с размахом на столичных площадях и улицах у москвичей не получится.

Коронавирус сказал свое решающее слово: праздник семейный. Значит, самое время не грустить, а украшать квартиры. За елкой далеко идти не придется. Купить новогоднее дерево можно не только рядом на ближайшем от дома одном из 200 елочных базаров, но и онлайн.

Символ праздника

Сезон торговли новогодними деревьями стартует на этой неделе - купить ель, сосну или лапник можно с 20 по 31 декабря. "Это традиционное время работы в Москве елочных базаров. Горожане смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, так и зарубежные", - рассказал "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Российские хвойные приедут в столицу из Пермского края, Пензы и Саратова, где их специально выращивали для москвичей, а импортные - из Дании. Если в квартире нет места для елки, можно купить лапник и сделать душистую композицию из хвойных веток.

По сравнению с прошлым годом торговых площадок меньше не станет. Большинство - уличные развалы, а также точки рядом со стационарными магазинами. У некоторых продавцов удастся даже найти саженцы на дачу.

Цены останутся на прошлогоднем уровне и будут зависеть от роста дерева: за метр российских ели или сосны придется в среднем отдать от тысячи до 1,4 тысячи рублей, елки из Европы, которые отличаются разнообразием форм и пропорций, стоят от 3 до 3,9 тысячи рублей. Если же отложить покупку прямо под праздник, то 31 декабря можно выиграть значительную скидку. А нераспроданные деревья по традиции раздадут в благотворительные фонды и социальные учреждения.

С иголочки

К работе официальных базаров в этом году особые требования. Соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки должны не только продавцы, но и покупатели, как и в любом общественном месте. Торговые площадки узнать легко: они будут оформлены в единой стилистике и представлять собой модуль из металлического каркаса, с внешней стороны обшитый деревянными рейками. Для удобства покупателей на площадках есть места для осмотра выбранного дерева, а чтобы не ошибиться с его размером и не переплатить, продавец должен предложить мерную линейку. Обязательно попросите чек, он будет доказательством того, что вы не срубили дерево в ближайшем парке.

В предпраздничные дни сотрудники полиции, департамента торговли и услуг Москвы и Росприроднадзора будут следить за порядком. Незаконные развалы незамедлительно закроют, а нарушителей ждет штраф. По словам Алексея Немерюка, продавцам могут выписать от 2 до 5 тысяч рублей, а юрлицам все 200. При повторном выявлении нарушений штраф может вырасти до 500 тысяч рублей.

Жители всех округов столицы смогут приобрести домой елку на базаре рядом с домом. Фото: Photoxpress

Онлайн-базар

В связи с тем, что из-за пандемии коронавируса в этом году не все могут сами пойти на развал и выбрать елочку, в городе будет работать и елочный онлайн-базар. Конечно, выбирать дерево лично интереснее, но онлайн действительно безопаснее. За качество тоже можно не волноваться, деревце придет точно выбранного размера, зеленое и пушистое. Долго ждать доставку не придется - склады с лесными красавицами расположены по всей Москве, включая Зеленоград.

Кому не терпится приблизить праздник, могут купить елочку в магазине или отправиться за ней в Подмосковье, где вовсю торгуют новогодними деревьями с 1 декабря. Многие магазины, кстати, тоже запустили доставку деревьев. "Этой зимой заказ новогоднего дерева онлайн - не просто экономия времени, но и возможность не посещать общественные места и не подвергать себя опасности", - рассказала Елена Матвеева, коммерческий директор онлайн-гипермаркета. В магазине предлагают как искусственные, так живые новогодние деревья. Метровые ели из питомника Кировской области обойдутся в тысячу рублей, а пихты высотой 125-150 см из Дании - почти в 4 тысячи.

Есть предложение взять елку в аренду. Дерево в кадке уже не в диковинку. Москвичи берут такую елочку домой или в офис. Такие же новогодние деревца ставят в кафе, салонах красоты, ресторанах, отелях. "В этом году будут наши, отечественные, но особенно живучие и пахучие ели и сосны, - рассказала Людмила Булавкина, сооснователь сервиса аренды Rentmania. - Высота дерева - 1,7 м, а вес за счет богатых корней порядка 120 кг. Доставляют наши грузчики и забирают дерево спустя 30 дней". Цена в этом году, по ее словам, упала почти на 2 тысячи рублей - до 6,5 тысячи. При этом за арендованной красоткой нужен особый уход - установка в прохладном месте и частое опрыскивание водой. И важный момент - если елка засохнет, дерево не нужно выбрасывать. Никаких штрафов не будет, его также заберут по истечении аренды - возможно, что его еще можно восстановить. А весной вместе с другими арендуемыми деревьями его высадят на территории социальных учреждений Москвы и Подмосковья.

Советы "РГ"

Правильная елка

У елки должна быть пушистая крона насыщенного цвета и иголки, которые не осыпаются. Если хотите, чтобы дерево радовало вас как можно дольше, лучше выбрать сосну. Она не так быстро, как ель, реагирует на смену температуры, не требует ежедневного ухода.

Любое дерево, будь то ель или сосна, нужно установить в ведро с обычным песком и полить его. Ствол у основания предварительно очистить от коры, сделать срез, как у цветов перед установкой в вазу. Поливать дерево нужно регулярно, а хвою опрыскивать. Еще эксперты рекомендуют "подкармливать" дерево и добавлять в песок толченые таблетки аспирина.

Конкретно

Что должно быть у елочного базара?

- Вывеска с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса и режима работы.

- Перечень цен и мерная линейка.

- Упаковочный материал.

- Зарегистрированный кассовый аппарат.

- Средства пожаротушения.