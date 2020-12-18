В Москве работает каждый третий самозанятый страны

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18.12.2020 00:32
Рубрика: Экономика

Налог для фрилансера

Самозанятыми в этом году стали 260 тысяч москвичей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 285(8339)
Статус самозанятых в Москве с января по ноябрь получили 260 тысяч человек - это на треть больше, чем за весь прошлый год. В общей сложности в городе уже более 454 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход - огромное количество, особенно с учетом того, что раньше многие из них работали "втемную", то есть не платили налоги и формально числились безработными.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в Москве сейчас работает каждый третий самозанятый страны - почти 35%. При этом рекордный прирост произошел в последние месяцы - в октябре и ноябре самозанятыми регистрировались по 29 тысяч москвичей в месяц. "Самозанятые получают право вести легальную профессиональную деятельность и при этом оплачивать налоги в размере 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% с доходов от индивидуальных предпринимателей и юрлиц, - напомнил вице-мэр. - В бюджет Москвы за 11 месяцев поступило 1,02 млрд рублей налога на профессиональный доход - вдвое больше, чем за весь 2019 год".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Счетная палата рекомендовала новые стимулы легализации самозанятых

Низкие налоги - один из главных стимулов, который побуждает людей становиться самозанятыми. Для снижения налоговой нагрузки этот статус зачастую получают даже индивидуальные предприниматели. По этой же причине самозанятыми становятся владельцы арендного жилья. Они могут платить 13% с полученного дохода, подавая декларацию НДФЛ. Но регистрация самозанятым дает возможность сократить налог до 4%.

При этом самозанятые в текущем году получили ощутимую поддержку от государства из-за пандемии. Во-первых, им вернули уплаченные в прошлом году налоги - в Москве право на такой возврат получили 194 тысячи человек. Им вернули те самые почти полмиллиарда рублей, уплаченных в прошлом году. Кроме того, самозанятым предоставили налоговый капитал в размере МРОТ - его можно потратить на оплату налогов уже в этом году.

Чаще всего статус самозанятых в Москве получают репетиторы, таксисты, строители, владельцы сдаваемых в аренду квартир. Немало и обладателей творческих профессий - дизайнеров, SMM-менеджеров, фотографов и других. Многих из них, как уже не раз писала "РГ", стать самозанятыми подтолкнула возможность легализоваться - теперь они могут без проблем взять кредит, получить ипотеку, оформить визу для заграничной поездки и т.д. Когда формально вы безработный, то и отношение у банков и других структур соответствующее - им не хватает официального подтверждения доходов, которое фрилансерам взять просто неоткуда.

В Москве работает каждый третий самозанятый страны

Кстати, заработки самозанятых, несмотря на пандемию, в этом году только выросли, говорит руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. "На 1 декабря их суммарный доход составил 102,6 миллиарда рублей, средний размер чека с начала года увеличился на 22% и достиг почти 1,8 тысячи рублей", - объяснил он "РГ".

Кстати

Подробности о статусе самозанятого, а также инструкцию по регистрации и ответы на популярные вопросы можно посмотреть на сайте ФНС. С октября 2020 года воспользоваться этим налоговым режимом могут жители всех регионов страны - раньше он затрагивал только некоторые субъекты, включая Москву.

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