В парке спорткомплекса "Лужники" открыли памятник создателям самбо

В Москве на Малой арене "Лужников" начался Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева-2020". Обычно на этих популярнейших соревнованиях зал заполнен до отказа, да и вход всегда свободный. Но не в этом году. Самбистам 15 стран придется бороться за Кубок при пустых трибунах - никаких зрителей.

А в эти часы на территории спорткомплекса "Лужники" открывается памятник основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Приятно, что самбисты всегда помнят об основателях, отдают дань отцам самбо.

В 2018 году на месте памятника был заложен камень. Немало скульпторов участвовало в открытом творческом конкурсе, победителем которого стал народный художник России Салават Щербаков. Монумент оригинален и в то же время понятен любому выходившему на ковер. По замыслу творца около памятника смогут собираться люди из очень дружного и многочисленного самбистского братства. Но произойдет это чуть позже, когда пандемия отступит.