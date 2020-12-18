В Подмосковье нашли способ борьбы с елочными браконьерами

Ежегодно перед Новым годом в подмосковных лесах задерживают за незаконную рубку елок десятки человек. Задержанных штрафуют: граждан на 3 тысячи рублей, юридических лиц - на 200 тысяч, но желающих срубить себе деревце к празднику год от года меньше не становится. Этой зимой комитет лесного хозяйства Московской области дал добро на самостоятельные рубки - но только на определенных "новогодних" делянках, специально выделенных для этих целей.

Цены на новогодние ели в этом году в области начинаются от 600 рублей за совсем небольшое деревце до 2,5 тысячи - за роскошную красавицу под потолок. Но это касается только отечественных елей, а самые дешевые импортные стоят уже 3,5 тысячи рублей. За 300 рублей можно купить букет из веток сибирской пихты, за 100 - одну раскидистую еловую ветку.

Вроде и незапредельные цены, но для некоторых перед длинными праздниками и 600 рублей за елку дорого, особенно по сегодняшним пандемийным дням. Впрочем, иной раз в лес с топорами люди идут вовсе не из-за желания сэкономить. У кого-то в шаговой доступности нет елочного базара. Кому-то нужно дерево строго вымеренных размеров, которых на развалах может не оказаться. А еще есть любители мини-форматов, они ставят елочки на табуретках или столах. Вот и тянутся граждане в леса, благо их в Подмосковье хватает.

В этом году для таких граждан подготовили специальные делянки, куда можно приехать, походить и выбрать елочку по своему вкусу и карману. Да, услуга не бесплатна.

"Но цены вполне демократичные, - говорит председатель областного комлесхоза Елена Казимир. - К примеру, ель высотой до полутора метров обойдется всего в 300 рублей. Двухметровое дерево будет стоить 700 рублей, а если вы любите миниатюрный формат или ограничены в месте установки новогодней елки, то деревце до полуметра можно купить всего за 30 рублей". Лесники не ставят цели заработать на продаже деревьев на корню. Цели у них другие - минимизировать незаконные рубки, а заодно подарить жителям области незабываемое новогоднее приключение. Ведь, согласитесь, это интересно - всей семьей накануне праздника приехать в зимний лес, прогуляться по расчищенным дорожкам до новогодних делянок, выбрать елочку, под которой будут загаданы самые главные желания, и срубить ее самому.

Пока это можно сделать только в двух лесных питомниках области - Дмитровском и Сергиево-Посадском. Первый расположен по адресу: г. Дмитров, улица Сосновая, д.1А, второй находится в Сергиево-Посадском поселке Лесхоза на улице Базисный питомник, д.10А. На сайте государственного автономного учреждения Московской области "Центрлесхоз" есть вся информация об этих площадках, а также телефоны контактных лиц, которые встретят вас у входа и проводят к делянкам.

Ель высотой до полутора метров можно срубить за 300 рублей

А к следующей зиме питомников, подготовивших площадки для самостоятельных рубок, обещают добавить.

Тем временем

В этом году компании ландшафтного дизайна предлагают жителям частного сектора Подмосковья услугу "Ель под ключ". Не у каждого на участке посажена елка, а поводить хороводы на улице вокруг украшенного новогоднего дерева наверняка хочется. Дизайнеры обещают привести шикарную живую ель высотой от полутора до трех метров, установить ее на участке и полностью украсить. Стоимость услуги - от 100 до 150 тысяч рублей.