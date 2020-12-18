В Тамбовской области 31 декабря сделали выходным днем

В Тамбовской области выходной с субботы 26 декабря перенесли на четверг 31 декабря.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Никитин. В этом документе глава региона рекомендует руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года с согласия сотрудников. 31 декабря станет днем отдыха.

"Таким образом, каждый работодатель вправе определиться по количеству работников, необходимому для обеспечения функционирования соответствующих организаций в последний день уходящего года", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте областной администрации.

При этом объекты жизнеобеспечения работу продолжат. Руководителям профильных управлений поручено обеспечить 31 декабря бесперебойную работу объектов по предоставлению услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения, транспорта, медицинского обслуживания населения.

31 декабря будут также работать многофункциональные центры "Мои документы", а в детских садах 26 и 31 декабря организуют дежурные группы.