В Тамбовской области 31 декабря сделали выходным днем

Новости

Помпео назвал ввод санкций США против Турции попыткой помешать России 11:55
Запущена новая платформа для кино стран Ближнего Востока и Северной Африки 11:52
Вышел трейлер сериала "Тень и кость" в жанре "царь-панк" 11:42
В России издадут комикс "Легенда о волках" по мультфильму Томма Мура 11:34
С Восточного запустят 36 спутников OneWeb 11:28
Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини 11:22
В Минэнерго оценили потенциал России по добыче газа 11:16
МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве 11:16
Анастасия Ракова поздравила сотрудников ЗАГС с праздником 11:15
Гамлет станет женщиной в новой экранизации Шекспира 11:10
HBO показал тизер продолжения "Друзей" и приквела "Игры престолов" 11:01
"Дом с прислугой" Шьямалана продлили на третий сезон до выхода второго 10:48
Жительница Урала перевела "американскому жениху" 2,6 миллиона рублей 10:36
Нурмагомедова признали лучшим иностранным спортсменом по версии ВВС 10:08
Виртуальные данные предложили считать собственностью 09:59
Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года 09:47
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем 09:46
Правительство компенсирует хлебопекам часть затрат 09:45
Компания Pfizer подала заявку на одобрение своей вакцины в Японии 09:38
Финская группа Nordea закрывает свой банк в России 09:32
Красноярские полицейские поймали 10-летнего мальчика за рулем авто 09:32
В Сибири концертный зал оштрафован после скандального выступления Zivert 09:18
Оперштаб: Еще 5 821 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:08
Склиф первым в Москве перешагнул рубеж в 1,1 млн тестов на COVID-19 08:38
В Тюмени врачи сшили нервы пациенту, ранившему руку болгаркой 08:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 11:35
Рубрика: Власть

В Тамбовской области 31 декабря сделали выходным днем

Текст: Элина Труханова (Тамбов)

В Тамбовской области выходной с субботы 26 декабря перенесли на четверг 31 декабря.

Фото: iStock
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Никитин. В этом документе глава региона рекомендует руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года с согласия сотрудников. 31 декабря станет днем отдыха.

"Таким образом, каждый работодатель вправе определиться по количеству работников, необходимому для обеспечения функционирования соответствующих организаций в последний день уходящего года", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте областной администрации.

При этом объекты жизнеобеспечения работу продолжат. Руководителям профильных управлений поручено обеспечить 31 декабря бесперебойную работу объектов по предоставлению услуг тепло- и водоснабжения, водоотведения, транспорта, медицинского обслуживания населения.

31 декабря будут также работать многофункциональные центры "Мои документы", а в детских садах 26 и 31 декабря организуют дежурные группы.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин выделил миллиард рублей на цифровые материалы для школ
Заявление на выплату на детей до 7 лет можно подать до 1 апреля 2021 года
Строящее "Северный поток-2" судно вновь сменило владельца
Названы благополучные по COVID-19 страны для туризма
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие