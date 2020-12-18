В Воронеже представили первый в РФ проект льготной аренды

Пилотную программу по льготной аренде жилья запустил ДОМ.РФ совместно с властями Воронежской области. Четверть квартир в новостройке комфорт-класса в начале 2021 года сдадут в наем семьям бюджетников. Они будут платить не более 30 процентов реальной стоимости аренды.

Как пояснил воронежский губернатор Александр Гусев, речь идет о работниках здравоохранения и образования, молодых семьях. Более четко категории граждан, которые смогут претендовать на такое жилье, региональные власти определят позднее. Субсидировать арендную ставку будет область совместно с Фондом ДОМ.РФ.

Снять квартиру с полной меблировкой и базовым набором бытовой техники можно будет на срок от 11 месяцев. Ограничений для семей с детьми и домашними животными не предусмотрено. С клиентами заключат официальный договор, прописав не только ответственность за повреждение имущества, но и невозможность сдать помещение в субаренду.

Для социального проекта ДОМ.РФ зарезервировал 41 квартиру площадью от 20 до 85 "квадратов" в своем арендном фонде в Воронеже, куда входит 165 квартир в ЖК "Современник". Год назад ДОМ.РФ выкупил у местного застройщика одну из секций дома по улице 9 Января, 68 и 40 машиномест в подземном паркинге. Чистовая отделка и оформление выполнены по единым стандартам, которые уже реализованы в коммерческих арендных домах в Москве. Недавно квартиры начали предлагать для бронирования, заключили первый договор. Ставки начинаются от 14,6 тысячи рублей (по такой цене можно снять маленькую студию).

Как сообщила директор подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Вероника Янушкевич, все помещения будут готовы к заселению к середине января 2021 года:

- На базе проекта в Воронеже мы решили опробовать новый механизм улучшения жилищных условий россиян - льготную аренду. Пока на эту пилотную программу Фондом ДОМ.РФ выделено 100 миллионов рублей до 2023 года. Планируем субсидировать часть квартир в наших новых проектах коммерческой аренды наравне с регионом. В Воронеже мы готовы передать для льготной аренды 25 процентов своего жилого фонда. Далее такие проекты будут реализованы в других городах - например, Москве, Сочи, Тюмени и Новосибирске.

В перспективе в столице Черноземья появится еще один арендный дом - на территории "яблоневых садов". Земля там находится в распоряжении ДОМ.РФ. На днях право арендовать участок площадью 52 гектара разыграли на аукционе по новой схеме: вместо оплаты федеральная структура получит долю готовой недвижимости. Победитель - структура местного домостроительного комбината - должен будет обеспечить комплексное освоение территории. Застройщик готов оперативно приступить к подготовке документации, однако затормозить процесс может отсутствие резервных мощностей по электроэнергии и газу.