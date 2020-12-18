18.12.2020 / 16:20
Власти Москвы расширят запись на вакцинацию от коронавируса
Около миллиона москвичей, работающих в сферах транспорта, промышленности, энергетики и СМИ, получат доступ к вакцине от коронавируса. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, - рассказал глава города. - Они теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе".
Также глава города напомнил, что в столице завершается строительство завода по производству вакцины "Спутник V". Таким образом, иммунизация постепенно набирает обороты, отметил Сергей Собянин.