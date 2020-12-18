Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
18.12.2020 / 16:20
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы расширят запись на вакцинацию от коронавируса

Около миллиона москвичей, работающих в сферах транспорта, промышленности, энергетики и СМИ, получат доступ к вакцине от коронавируса. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, - рассказал глава города. - Они теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе".

Также глава города напомнил, что в столице завершается строительство завода по производству вакцины "Спутник V". Таким образом, иммунизация постепенно набирает обороты, отметил Сергей Собянин.

Гинцбург сообщил срок выработки иммунитета "лайт-вакциной" от COVID-19
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях