Власти Москвы расширят запись на вакцинацию от коронавируса

"С понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, - рассказал глава города. - Они теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе".

Также глава города напомнил, что в столице завершается строительство завода по производству вакцины "Спутник V". Таким образом, иммунизация постепенно набирает обороты, отметил Сергей Собянин.