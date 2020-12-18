Авиадебошира из Читы оштрафовали на 350 тысяч рублей

Жителя Читы оштрафовали за пьяный дебош, который он устроил 18 марта этого года в самолете, выполнявшем международный рейс Камрань - Чита. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчина раскидывал по салону самолета журналы и другие вещи, которые были в спинках кресел, матерился и оскорблял пассажиров. Просьбу командира судна занять свое место проигнорировал и направился в сторону кабины пилота, угрожая при этом членам экипажа.

Благодаря одному из пассажиров дебошира удалось связать скотчем и зафиксировать в пассажирском кресле. После посадки в Чите его передали сотрудникам транспортной полиции.

Позже выяснилось, что 42-летний мужчина выпил алкоголь, купленный в дьюти-фри. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России "Хулиганство на воздушном транспорте, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на борту воздушного судна".

Суд признал его виновным и назначил штраф в 350 тысяч рублей.