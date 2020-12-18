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18.12.2020 18:26
Рубрика: Экономика

Более 2,6 тысячи новых инвестпроектов в ДФО реализуются с господдержкой

Текст: Светлана Ментюкова

С помощью мер господдержки в Дальневосточном федеральном округе реализуется более 2,6 тысячи новых инвестиционных проектов. Об этом сообщил руководитель подразделения АНО АПИ во Владивостоке Станислав Варнаков в ходе Х юбилейного Дальневосточного Российско-Корейского форума.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Как сообщил представитель Агентства, инвесторами из Республики Корея с помощью режимов ТОР и свободного порта реализуется 10 проектов на общую сумму порядка $81 млн. Одним из приоритетных двусторонних проектов, который включен в План "Девяти мостов" версия 2.0, он назвал проект компании "Эл-Эйч Корпорейшн" ("LH Corporation") по строительству индустриального комплекса в Приморском крае. "Наше Агентство оказало содействие в поиске площадки для размещения индустриального комплекса. Мы надеемся, что проект будет успешно реализован и станет новым шагом российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке", - отметил Станислав Варнаков.

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван выразил надежду, что работа Форума не ограничится подведением итогов. "Надеюсь, что работа Форума, который десять лет был свидетелем стремительно меняющейся экономической ситуации в регионе, не ограничилась только подведением итогов, но и заложила основы для возведения мощной платформы - моста для развития более тесного, взаимовыгодного сотрудничества региона СВА и российского Дальнего Востока", - сказал О Сунг Хван, подводя итоги Форума.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии товарооборот между регионом и Республикой Корея снизился, в возвращении прежней динамики во взаимной торговле заинтересованы обе стороны.

"В 2019 году наш товарооборот составил $24 млрд и 40% от этой цифры пришлись на Дальний Восток России. Пандемия привела к тому, что товарооборот снизился на 30%. Мы потеряли $5,7 млрд по итогам 9 месяцев 2020 года. Но я верю, что этот трудный год, который уже скоро останется позади, стал неприятным исключением, а впереди нас ждет продолжение роста взаимовыгодной торговли и отношений. Во взаимных интересах вернуть прежнюю динамику. Мы приглашаем вас к сотрудничеству и на Дальнем Востоке России и на наших арктических территориях", - сказал Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции ДФО

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