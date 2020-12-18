Лауреатов литературной премии "Дальний Восток" получат по полмиллиона

Лауреатов Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева назовут в пятницу, 18 декабря, в Москве. Победителя определят в каждой из трех номинаций - и три из девяти вышедших в "полуфинал" писателя получат по 500 тысяч рублей.

Короткий список лауреатов премии огласили 30 ноября. В него вошли 10 произведений по трём номинациям: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей". На соискание премии претендуют три романа, три повести, а также три произведения для детей.

- С творчеством некоторых авторов, которые выдвинули свои тексты на номинацию "Детская проза", я был знаком и до того, как вошел в состав жюри Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. А вот авторы, фигурирующие в списке длинной и короткой прозы, мне знакомы не были. Благодаря премии мне удалось расширить своё представление о литературе Тихоокеанской России. Собственно, с этой целью я и согласился войти в состав жюри, - рассказал член жюри премии, писатель, переводчик и литературный обозреватель Михаил Визель.

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя резидента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.