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18.12.2020 15:31
Рубрика: Общество

С космодрома Восточный запустили 36 спутников OneWeb

Текст: Наталия Ячменникова
С космодрома Восточный состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Вес каждого - 147,5 кг.
Фото: Космический центр "Южный"/Роскосмос Фото: Космический центр "Южный"/Роскосмос
Фото: Космический центр "Южный"/Роскосмос

Все прошло штатно. Как и было намечено, старт в 15.26 мск. Циклограмма такая: 117.8 с полета - отделение первой ступени ракеты, 214.8 с - сброс головного обтекателя, 287.5 с - отделение второй ступени, 561.6 с - отделение головного обтекателя.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Отделение "Фрегата" с аппаратами от третьей ступени ракеты ожидается в 15.35 мск на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет осуществлено двумя включениями маршевого двигателя "Фрегата". Отделение спутников от "Фрегата" планируется в девять этапов группами по четыре штуки в период с 16.44 до 19.18 мск. В 20.16 ожидается сведение "Фрегата" с орбиты.

Срок работы одного аппарата - примерно семь лет. Рабочая орбита - 1200 км. Всего базовая группировка будет состоять из 650 спутников.

Как сообщил Роскосмос, этот старт стал первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома Восточный. Кроме того, он также стал первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома.

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других.

Напомним: в 2015 году российское космическое ведомство сообщило о крупнейшем контракте на 21 ракету "Союз". "Нагрузка" - малые спутники до 150 кг с фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона. Предусматривается выведение спутников OneWeb базовой спутниковой группировки на целевую околополярную орбиту. Старты с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.

Фото: Ren Junchuan/Xinhua via AP
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Между тем, по словам источника РИА Новости, всего в 2021 году с Восточного ожидается шесть-семь пусков ракет "Союз". Так, планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником "Кондор-ФКА". 18 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter: "В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идет подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску".

Ранее была информация, что первый в будущем году запуск с Восточного намечается на 25 февраля: в космос должны полететь еще 36 спутников связи британской компании OneWeb.

В регионах Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный Запуски "Союзов"

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