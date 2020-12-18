В Хабаровске два пьяных брата подрались в самолете

В аэропорту Хабаровска полицейские задержали двух жителей Бурятии, нарушавших общественный порядок.

Известно, что 37-летние братья прилетели из Южно-Сахалинска, где работали вахтовым методом, в Хабаровск на стыковочный рейс до Иркутска. Перед посадкой они распили алкогольные напитки.

После того, как они взошли на борт, между ними возник конфликт, переросший в драку. На требования экипажа прекратить, мужчины не реагировали и оскорбляли бортпроводников.

Уже в дежурной части в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит арест сроком до 15 суток, сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ДФО.