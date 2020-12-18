В Забайкалье четырехлетний мальчик умер в карете "скорой помощи"

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка.

17 декабря около двух часов дня воспитательница детского сада в селе Казаново Шилкинского района заметила, что мальчику стало плохо. Она вызвала врачей и сообщила о произошедшем родителям воспитанника. По дороге в больницу он скончался.

Следователи выезжали на место происшествия. Они осмотрели помещения детсада, опросили родителей и персонал дошкольного учреждения.

"Назначено проведение судебной медицинской экспертизы для установления причин смерти ребенка", - сообщает СУ СК РФ по региону.

Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).