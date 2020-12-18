Во Владивостоке спустили на воду первый дальневосточный краболов

В пятницу на судостроительном предприятии "Восточная верфь" спустили на воду первый краболов, построенный по программе "Квоты в обмен на инвестиции".

Судно получило имя "Охотск". Как объясняют в компании, название символично: таким судном, построенным на дальневосточных судостроительных предприятиях.

После спуска на воду судно ждет достройка, передача заказчику намечена сентябрь 2021 года, рассказал врио генерального директора АО "Восточная верфь Сергей Баканев.

"Охотск" - первое судно в серии. В портфеле "Восточной верфи" находится пять краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции соответственно. Два других судна планируется сдать в 2022 году, еще один - в 2023-м. Пятый краболов будет передан заказчику в 2024 году.

В 2021 году "Восточная верфь", получившая опыт строительства судов для рыбодобывающего флота, планирует подписать контракт на строительство трех ярусоловов.

Напомним, что судно было заложено в ноябре 2019 года. Как пояснил присутствовавший на церемонии закладки полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, задача закона "Квоты в обмен на инвестиции" - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле, чтобы они расходовались на строительство новых заводов, судов. В рамках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов.