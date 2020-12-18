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18.12.2020 12:06
Рубрика: Происшествия

Арестованы нижегородцы, напавшие на спящую семью

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Богородском городском суде избрали меру пресечения в отношении трех мужчин, обвиняемых в разбойном нападении в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области (ОПС).

Преступление было совершено в ночь с 15 на 16 декабря. Трое мужчин взломали окно и открыли входную дверь дома, расположенного в деревне Шумилово Богородского района. В этом время там находились супруги 1960 и 1963 года рождения и их пожилая родственница, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Нападавшие были одеты в балаклавы и угрожали хозяевам обрезом охотничьего ружья и пистолетом. Мужчине они надели наручники, его жене связали руки скотчем, а пожилую женщину заперли в комнате.

Угрозами злоумышленники заставили семью рассказать, где у них хранятся ценности. В итоге они похитили деньги, шубы и часы на сумму свыше 3,4 миллиона рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в течение нескольких часов. Это оказались двое нижегородцев и житель Бора, все трое мужчин ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

В их машине были найдены балаклавы, оружие и похищенное имущество. Также в автомобиле нашлось порошкообразное вещество белого цвета, шприцы и иглы: назначена экспертиза.

Всех троих подозреваемых суд арестовал сроком на два месяца, уточнили в ОПС. Санкция по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой) предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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