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18.12.2020 10:00
Рубрика: Культура

Буква в цифре

Количество электронных двойников библиотечных изданий растет с каждым годом
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 286(8340)
В представлении многих библиотеки ассоциируются с чем-то архаичным: ряды стеллажей с книгами, пожилые женщины, вручную заполняющие читательские формуляры, старая мебель, не­уютные залы. Директор Национальной библиотеки РБ им. Ахмет-Заки Валиди Юлдаш Ураксин утверждает: это стереотипы. О том, как обстоят дела сегодня и какими библиотеки станут завтра, он рассказал на "Деловом завтраке" в "РГ".
Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди. Фото: Петр Коннов Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди. Фото: Петр Коннов
Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди. Фото: Петр Коннов

Юлдаш Зиннурович, благодаря цифровым технологиям практически любую книгу сегодня можно прочитать в электронном виде, не посещая библиотек. Это своего рода вызов для старейшего института культуры. Чем он может ответить на него?

Юлдаш Ураксин: Вряд ли уместно говорить о том, что библиотеки не востребованы. Например, только Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди посещают 200 тысяч человек в год, а к нашим электронным ресурсами обращаются 800 тысяч читателей. Для жителей же сельской местности библиотеки остаются центром притяжения. Другое дело - они должны стать местом, где хочется проводить больше времени, а значит, современными и уютными. Такие библиотеки называются модельными и их становится все больше благодаря национальному проекту "Культура". В этом году четыре муниципальные библиотеки получили федеральные средства на создание модельной формы: Благоварская центральная районная библиотека, Асяновская сельская в Дюртюлинском районе и Кандринская сельская детская библиотека в Туймазинском районах. Также в дополнительный список конкурсного отбора вошла Андреевская сельская библиотека Илишевского района. Она получила 5 миллионов рублей из федерального бюджета и 2,5 миллиона - из республиканского на модернизацию. На деньги из республиканского бюджета проводят ремонт зданий. Финансирование по нацпроекту предусматривает выделение средств на комплектование фондов в первые три года. За счет этого обновляют библиотечный фонд.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Некоторые библиотеки закупили мультимедийное оборудование - системы "интерактивный пол" и "интерактивный стол", световой стол для рисования песком. Это привлекает детей. Кстати, в Башкирии еще до нацпроекта работало 307 модельных библиотек, созданных за счет регионального бюджета. К слову, по обеспеченности библиотеками на душу населения и по оснащенности рес­публика в числе лучших регионов.

Чем еще можно привлечь в библиотеки?

Юлдаш Ураксин: Новыми современными услугами и уютной обстановкой. В библиотеке почти все услуги бесплатные, за исключением копирования и некоторых других. За электронный читательский билет надо один раз заплатить 150 рублей. В современных реалиях пользуются популярностью коворкинг услуги. В Национальной библиотеке тоже есть свой коворкинг-центр. В зале электронных ресурсов стоят компьютеры с проводным интернетом. Бесплатный Wi-Fi во всем здании. Приходи с утра и занимайся хоть до вечера. Если люди совместно работают над каким-то проектом и им надо что-то обсудить, то это можно сделать в отдельном помещении.

Выдача книг производится автоматизированно. Фото: Петр Коннов

В то же время как институт культуры мы ориентируемся не на бизнес-процессы. Мы несем культуру в массы: привлекаем интерес к книгам через встречи с писателями, презентации новинок, круглые столы с обсуждением прочитанного - здесь все методы хороши. Пандемия ограничила общение, но когда-нибудь, на­деюсь, все вернется на круги своя.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Есть ли в Национальной библиотеке что-то такое, чего нигде больше не найти?

Юлдаш Ураксин: Только у нас в рес­публике сохранились экземпляры книг, запрещенных в СССР в 30 - 40 годы XX века. В свое время их отовсюду изъяли и уничтожили. Авторов позже реабилитировали, но их произведений в открытом доступе уже не было. Обязательные экземпляры остались только в книгохранилищах, а значит, эти произведения можно переиздавать.

Наша библиотека собирает и хранит книги, издаваемые в Башкирии. К нам часто обращаются из библиотек других регионов, просят поделиться. Кстати, в 2020 году в рамках госпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в РБ", были направлены книги общим количеством 4,5 тысячи экземпляров в семь субъектов России. "По договору с Башкирским издательством "Китап" мы провели комплектование книгами на башкирском языке библиотеки регионов, где проживают башкиры: это Самарская, Саратовская, Челябинская, Курганская, Свердловская, Оренбургская области, Пермский край. Каждая региональная библиотека получила по 257 книг на башкирском языке.

Чем дальше, тем глубже все привычное уходит в "цифру". Библиотеки ведь тоже не остались в стороне - электронная библиотека расширяется с каждым годом. Расскажите подробнее об особенностях процесса.

Юлдаш Ураксин: Процесс оцифровки книг в библиотеке ведется уже несколько лет. Ежегодно в электронный формат переводят около 500 единиц изданий. Начали его с книжных памятников регионального уровня. Это первые издания книг башкирских писателей на арабском и латинском шрифтах, издания по истории и культуре Башкортостана. На эти цели с 2019 года по региональному проекту "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") из федерального бюджета выделяется 1,2 миллиона рублей. Деньги пошли на оснащение со­временным оборудованием отдела рукописей и редких изданий. Оцифровали в прошлом году 215, а за этот год - 100 единиц книжных памятников. К ним относится все, что издано до 1830 года. Теперь они размещены на сайте "Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан" и доступны всем желающим. Кроме доступности, оцифровка помогает сохранить старинные издания, имеющие высокую культурную, духовную ценность.

Фото: архив Новосибирской государственной областной научной библиотеки
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Сколько изданий содержится сейчас в фондах Национальной библиотеки республики?

Юлдаш Ураксин: Три миллиона 300 тысяч единиц, и это количество увеличивается с каждым годом, в том числе за счет обязательных экземпляров.

И где все это хранится?

Юлдаш Ураксин: Это больная тема. Здание главного корпуса Национальной библиотеки было построено в 1959 году, с расчетом на объем фонда 750 тысяч экземпляров. Теперь книг в пять раз больше, и мы вынуждены часть хранить в здании Конгресс-холла "Торатау". Кроме того, библиотека располагается в пяти корпусах в разных частях города, что создает большие неудобства. Нам нужно фондохранилище.

Резюмируя, можно сказать, что библиотеки будут жить?

Юлдаш Ураксин: Библиотека - древнейший институт культуры. Он существует уже несколько тысячелетий. И пока будет жить книга, литература, будут и библиотеки. Вероятно, поменяется форма, но содержание останется.

Ключевой вопрос

Можно ли в старых стенах создать современное библиотечное пространство?

Юлдаш Ураксин: Мы реализовали это в отдельно взятом отделе башкирской литературы и краеведения. По программе "Память башкирского народа" был проведен ремонт, переформатировано внутреннее пространство, установлены стеллажи с книгами в открытом доступе, система видеоконференц­связи, сенсорные мониторы с навигацией и другие современные библиотечные системы. Чтобы библиотека полностью стала современной, удобной для читателей и сотрудников, необходимо внедрять цифровые технологии, когда человек входит в библиотеку, используя свой электронный читательский билет, на станции книговыдачи выбирает интересующее его издание, все данные автоматически заносятся в реестр. Для этого книги должны быть промаркированы магнитной меткой, содержащей всю информацию о ней, и внесены в автоматизированную библиотечную систему. Это огромный объем работы, и сотрудники библиотеки ведут ее постоянно.

Фото: Kirillm / iIstock
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Мы хотим сохранить основные функции библиотек, но при этом давать читателям возможность пользоваться нашими ресурсами через автоматизированные информационные сервисы. В этом смысле актуально создание единого интернет-портала республики с мобильным приложением, где любой читатель может открыть личный кабинет, через который получит персонализированные предложения учреждений культуры Башкирии, в том числе библиотек. Кроме того, там будет аккумулироваться и обрабатываться вся статистическая база данных. Мы уже прорабатываем с российскими программистами возможность реализации такого функционала на базе программной платформы "Библио-Pro".

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