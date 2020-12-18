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Рубрика: Общество

Глаза подсказали

Нижегородцы разрабатывают новую методику изучения иностранного языка
Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 286(8340)
Все иностранцы как один отмечают, что изучать русский язык невероятно сложно. Бесконечные изменения слов, их многозначность, шипящие звуки и прочие хитрости - все это отпугивает.

Между тем нижегородские ученые вплотную подошли к разработке методики, которая позволит, учитывая физиологические особенности человека, ускорить и улучшить изучение русского языка. Как рассказала один из авторов исследования доцент кафедры психофизиологии факультета социальных наук Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, кандидат психологических наук Валерия Демарева, ученые проверяли свою гипотезу, в которой "плотность" (информационная нагрузка, которую несут на себе слова языка. - Прим. ред.) предопределяет движение глаз при чтении текста на нем. Проверка на плотность важна, поскольку это универсальный параметр, а универсальность в языке занимает умы лингвистов не одно десятилетие. Ее выявление - ключ к восприятию информации. Русский язык в этом контексте ранее не проверялся.

Фото: photoxpress
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В опытах сопоставлялись движения глаз при чтении русских текстов русскоязычными студентами с движениями глаз при чтении английских текстов англоязычными студентами. При этом использовались умные очки и специальное программное обеспечение для так называемого айтрекинга (eye tracking).

Так как слова в русском языке длиннее, чем в английском, то подразумевается, что информационная плотность слов в английском языке выше. Значит, при чтении русского текста количество фиксаций (остановок взгляда в точке) и амплитуда глазных движений (саккада) будет больше, а длительность фиксаций - меньше.

Опыты нижегородских ученых привели к несколько неожиданным результатам. Выяснилось, что русскоязычные студенты действительно дольше читали предложения, но у них были меньшие амплитуды правосторонних движений глаз. Фиксации при этом были короче и их было меньше.

- Результаты исследования подтверждают выдвинутое предположение о меньшей длительности фиксаций, но противоречат гипотезе о более амплитудных саккадах и большем количестве фиксаций в менее информационно плотном русском языке по сравнению с английским, - заключила Валерия Демарева.

Это означает, что на движения глаз в данном исследовании оказали влияние другие специфические особенности русского языка, а не плотность. Следовательно, она не является универсальным фактором, влияющим на движения глаз при чтении.

Опровергнув начальную гипотезу, нижегородцы нащупали ряд таких закономерностей при чтении, которые позволят в недалеком будущем построить методики оптимального обучения языку. Как русскому, так и английскому.

Фото: youtube.com
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Если упрощенно, то система будет отслеживать места, на которых глаз "спотыкается", и подбирать методики для быстрого преодоления таких преград путем сопоставления с идеальной моделью чтения.

Предстоят еще сотни экспериментов в разных группах. Но тот факт, что полученные учеными результаты были представлены на 21-й Международной конференции по нейроинформатике, опубликованы в издательстве Springer, получили высокую оценку зарубежных специалистов, говорит о принципиальной новизне исследования и его перспективности.

Кстати

Дальнейшие исследования команды Валерии Демаревой привели к открытию того, что, оказывается, по движениям глаз при чтении коротких текстов можно быстро оценить так называемый глобальный уровень знания иностранного языка.

Обычно такой уровень знаний проверяется сложным тестом (С-тест), занимающим довольно долгое время. "Оказалось, что количество фиксаций, средняя их продолжительность и длина саккад, а также общее время чтения напрямую связаны с баллом за С-тест", - пояснила Валерия. То есть теперь можно за несколько минут оценить уровень владения человека иностранным языком, просто фиксируя траекторию его глаз при чтении.

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