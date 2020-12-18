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18.12.2020 09:50
Рубрика: Общество

Виртуальная реальность реально помогает

За что нижегородские программисты удостоились приза всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"
Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 286(8340)
Команда программистов из Нижнего Новгорода заняла третье место в финале всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" в рамках проекта "Россия - страна возможностей". Финал прошел в конце ноября в онлайн-формате.

Нижегородцы Кирилл и Анастасия Скосыревы, Николай Жданов, Дмитрий Федяков и Валерий Биткин придумали VR-платформу (виртуальной реальности), которая в игровой форме позволяет погружаться в разговорный английский язык.

- Сейчас существует множество сервисов, позволяющих выучить слова или поднатаскаться в грамматике, но практиковать язык, корректировать акцент мы по-прежнему можем только с репетитором или носителями языка, на курсах, - пояснил корреспонденту "РГ" Кирилл Скосырев. - В нашей повседневной жизни нет такой среды, куда можно полностью погрузиться для языковой практики, - только если ехать заграницу, а в последнее время, как мы знаем, это стало весьма проблематично.

Фото: iStock
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По словам разработчиков, ученики, как правило, теряются в общении с носителем языка, даже если успешны в изучении лексики и грамматики. Решение нижегородцев использует технологию виртуальной реальности, чтобы преодолеть этот психологический барьер.

На практике это выглядит так: ученик выбирает ситуацию, например поход в магазин или ресторан, надевает VR-шлем и разговаривает с продавцом или официантом. Эффект присутствия и общение в виртуальном пространстве позволяют снять дискомфорт и помочь преодолеть языковой барьер в устной речи. В проекте реализованы распознавание речи и нейросеть для проверки грамматических и синтаксических ошибок в речи. Говорить можно только по теме локации. К примеру, если в ресторане вы закажете сыр, официант уточнит у вас, какой именно сыр вы предпочитаете.

Приложение может включать в себя неограниченное количество ситуативных модулей, может быть использовано для практики в изучении и других языков.

- В условиях пандемии, когда мы не то что не можем комфортно путешествовать, но и на очные занятия ходить побаиваемся, такой формат изучения языка очень удобен, - продолжает Кирилл. - Приложение мультиплатформенное и может использоваться не только с VR-шлемом, но и в десктопной версии (настольные компьютеры) или в мобильном телефоне. Также можно использовать и мобильный VR.

Впереди у ребят еще один ответственный этап - гранд-финал конкурса, на котором они представят свои проекты топ-менеджерам корпораций и руководителям федеральных ведомств.

Сейчас коллеги заканчивают разработку программного обеспечения для совместного проектирования и демонстрации 3D-объектов в VR. Кроме того, ребята делают дополненную реальность для муралов (больших граффити на фасадах домов) в проекте "Культурный код", разрабатывают промышленные и медицинские VR-тренажеры. В перспективе программисты рассчитывают получить гранты на разработку образовательной платформы и медицинского проекта с иммерсивными технологиями (технологии полного или частичного погружения в виртуальный мир).

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