Депутат ЗС Валерий Трапезников рассуждает о бюджете региона и социальной политике.

Подходит к концу не самый простой в истории Прикамья год. Своими размышлениями о том, каким он был и чего ждать от года наступающего, с читателями "Российской газеты" поделился депутат Законодательного собрания Пермского края, первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Трапезников.

Знак уходящего года - конечно, вспышка коронавирусной инфекции. Последние два месяца кривая заболеваемости неуклонно ползет вверх.

- Это не может не волновать людей, - говорит парламентарий. - Должен заметить, что меры, которые принимают правительство края и минздрав, правильные. Вводимые ограничения оправданы, и врачи у нас - герои. Но я считаю, что во многом пермяки сами способствуют распространению болезни, когда не носят маски и не моют рук, что говорит о низкой санитарной культуре и необходимости жестких мер. В тех регионах, где к вопросу подошли более строго, заболеваемость куда ниже. Сравните хотя бы Московскую область, где ситуация более-менее под контролем, и Санкт-Петербург, где полный провал. Знаете, когда штрафуют, это действует.

По словам Трапезникова, несмотря на сложности в экономике, регион не снизил расходы на социальную сферу, в том числе на здравоохранение. Кроме того, федерация выделила пять миллиардов рублей на поддержку тех, кто лечится дома.

- У нас действительно думают о людях, - подчеркнул депутат. - Чтобы тебе принесли домой лекарства, нужно только зарегистрироваться в Роспотребнадзоре и соблюдать предписанный режим. На каждого получится, наверное, не очень большая сумма, но это тоже помощь. Особенно для людей с доходом ниже среднего.

Валерий Трапезников напомнил, что региональное отделение партии и фракция "Единая Россия" в Пермском крае активно разворачивает волонтерское движение, которое уже хорошо зарекомендовало себя в начале вспышки коронавируса. По его словам, участвует в нем в основном молодежь. Но есть и явные недоработки.

- Вы посмотрите, в каком состоянии находится краевая инфекционная больница. Там же нельзя лечить людей, - говорит он. - Не понимаю, почему региональные чиновники не донесли до руководства, что нам тоже нужен мобильный госпиталь вроде тех, что развернули в кратчайшие сроки в других субъектах с помощью Министерства обороны. Почему не использовали все рычаги? Да, строительство больницы запланировано. Но встает же еще и вопрос денег, наполняемости бюджета.

А вот с этим, по мнению депутата, в Прикамье тоже все непросто. Почему не хватает учителей в школах и медперсонала в больницах? Потому что мало платят.

- Я, например, за то, чтобы повысить зарплату учителям и санитарам, - говорит он. - И мы в регионе можем вводить дополнительные выплаты. Теоретически такая возможность есть. Но надо, чтобы деньги в бюджете были. Однако в крае немало организаций и бизнесменов, которые не платят налоги. Множество людей получает зарплату в конвертах, не отчисляя при этом во внебюджетные фонды. Считаю, что здесь надо наводить порядок. И не только налоговым органам. В этом должны быть заинтересованы и пермяки. Хотя бы потому, что размер их будущей пенсии напрямую зависит от официальной зарплаты.

Коронавирус серьезно ударил по многим сферам жизни. По мнению депутата, чтобы восстановить их, потребуются дополнительные расходы. Невозможно научить лечить людей или собирать авиадвигатель на конференции в мессенджере. Все равно рано или поздно придется возвращаться к привычным формам обучения. Надо строить новые школы, восстанавливать малый и средний бизнес, оказывать поддержку науке, культуре, сельскому хозяйству. И вновь потребуется полноценный бюджет.

- Мир изменился, - подчеркнул Валерий Трапезников. - И надо приложить максимум усилий, чтобы соответствовать этим изменениям.