Самарский театр оперы и балета представил мировую премьеру

В минувшие выходные Самарский академический театр оперы и балета представил мировую премьеру - балет-couture "Back to life" Юрия Смекалова по мотивам рассказа Вячеслава Заренкова "Возвращение к жизни" на музыку Михаила Крылова.

Нарушив многие каноны, но ни в коем случае не санзапреты пандемии, создатели показали зрителям модерновый балет. Оркестрантов не просто подняли вровень с танцовщиками, но и местами сделали солистами действа. Прекрасные костюмы вступают в диалог с декорациями и цифровыми технологиями. А дефиле новых дизайнерских коллекций в роскошном театральном фойе (часть его участниц - профессиональные балерины) плавно перемещается на сцену, вплетаясь в многослойную ткань спектакля. В финале кажется, что даже темный манекен, посаженный в "карантинный" первый ряд, светлеет лицом и оживает.

Впрочем, в новом балете, соединившем в себе пластику танца и мощную драматургию, каждый зритель сможет найти свои аллегории и смыслы - личные трагедии, войны, мировой апокалипсис и всепобеждающая сила любви, искусства и человеческой души.

В основе сюжета реальная история. Автор идеи "Back to Life" Вячеслав Заренков девять лет назад написал на основе реальных событий рассказ "Возвращение к жизни" о женщине, которая, потеряв близких людей, дошла до последней черты. Однако благодаря случайной встрече и помощи неравнодушного человека сумела вернуться к жизни и найти свое место в мире. Способом ее возвращения к жизни стало ремесло кутюрье, шитье. Через кропотливый ручной труд, стежок за стежком, главная героиня выходит из депрессии. С помощью силы воли и таланта преодолевает обстоятельства - и воплощает свою детскую мечту стать модельером.

Кстати, символичны жесты рук участников модного показа и самого балета - попеременное касание сердца, диафрагмы (места души) и центра танца (в районе пупка), а затем плавно, стежок за стежком, через плечо, рука поднимается к небу, отдавая энергию космосу. Кто знает, может быть, этот сакральный ритуал, придуманный хореографом-постановщиком Юрием Смекаловым (солист и хореограф Мариинского театра, обладатель "Золотой маски". - Прим. ред.), и позволил родиться столь мощному спектаклю.

Стоит напомнить, что "Back to Life" - это уже второй проект, реализуемый самарским театром при поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова. Первым в 2019 году стал балет-притча "Три маски короля". Так уже вышло, что те сценические маски предварили поголовные медицинские, ставшие необходимыми в пандемию. И создатели спектакля надеются, что их новая работа тоже чудесным образом поможет возврату к нормальной жизни.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля - художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов. Созданием декораций занимался один из самых плодовитых отечественных сценографов, народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев.

Комментарии

Юрий Смекалов, хореограф-постановщик:

- Я общался с сотрудниками разных театров мира. Они в один голос говорят, что никогда оркестр и дирижер не согласились бы на такую авантюру: работать сзади, в свету, в дыму, у тебя скрипка Страдивари или дорогой гобой, а на тебя сыплется земля! Где еще мы такое увидим!

Евгений Хохлов, дирижер-постановщик:

- Прошлый проект, "Три маски короля", был экспериментом: мы посадили в яму диджея. В этот раз мы пошли дальше и решили вывести оркестр на сцену. Когда артисты балета танцуют прямо перед музыкантами, это совершенно другой исполнительский градус. Здесь мы все - члены одной большой музыкальной семьи.

Сергей Филиппов, директор Самарского театра оперы и балета:

- Такие неординарные постановки позволяют привлечь новых зрителей. После "Трех масок короля" мы увидели в театре много людей молодого возраста, которые раньше не ходили в театр. Придя к нам на современный балет, увидев, что балет - это интересно, новые зрители стали ходить и на классические спектакли.

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Перед премьерой зрители увидели коллекции одежды, созданные самарскими модельерами для "Поволжских сезонов Александра Васильева". Из-за пандемии главное событие региона в жизни моды и дизайна перенесли на сентябрь 2021 года. Но коллекции-то уже были готовы, и творцы жаждали встречи с поклонниками моды. Новый спектакль даль им такую возможность. При этом перед каждым показом "Back to life" будут представлять разные коллекции.