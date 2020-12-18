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18.12.2020 16:03
Рубрика: Происшествия

Саратовские чиновники попали под статью из-за бездомных собак

Текст: Алексей Юхтанов

В Саратове в отношении чиновников мэрии города возбуждено уголовное дело из-за более чем полусотни нападений бродячих собак на людей.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Омоновец cпас женщину с ребенком от стаи бездомных собак

Как сообщает СУ СК РФ по Саратовской области, муниципальные чиновники должны были организовать должным образом отлов, транспортировку и содержание безнадзорных собак, поскольку их популяция выросла, они стали вести себя агрессивно. По данным следствия, в нарушение законодательства этого сделано не было.

"Вследствие недобросовестного отношения к службе за 2020 год на территории города Саратова зарегистрировано 53 случая нападения безнадзорных собак на граждан, из которых восемь нападений на детей, повлекших обращения граждан в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Чиновникам инкриминируют статью "Халатность", за что предусмотрено наказание до трех месяцев ареста.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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