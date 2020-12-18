В Башкирии задумались, как повысить значимость материнства

В прошлом году в республике официально зарегистрировали почти 11 тысяч абортов, в том числе 450 - по медицинским показаниям и 5,6 тысячи - так называемые самопроизвольные - выкидыши. То есть почти пять тысяч женщин обратились к врачам с просьбой прервать беременность по каким-то личным причинам.

Интересная статистика

Башкирия по многим параметрам находится в числе лидеров по снижению числа абортов. Об этом говорят цифры официальной статистики: общее число искусственных прерываний беременности в республике за шесть месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на пять процентов. Однако не стоит забывать: данные об абортах, сделанных в частных клиниках, в статистику не попадают.

Врачи вполне обоснованно утверждают: на самом деле желающих было больше, просто значительную часть женщин удается переубедить.

- Я считаю, что жизнь человека начинается с зачатия, и именно с этого момента ее нужно защищать. Однако полный запрет абортов, на данный момент, не решение проблемы, о чем свидетельствует опыт других стран. К этому вопросу нужно подходить мудро, усиливать работу в области профилактики, сотрудничать с исполнительной властью в регионах и с общественными организациями, которые сейчас активно привлекают внимание властей и общественности к проблеме абортов, создают проекты для помощи женщинам и семьям в трудной жизненной ситуации, - отмечает член комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева, которая занимается изучением опыта регионов по повышению рождаемости.

Сокращение числа случаев прерывания беременности в регионе связано с работой кабинетов медико-социальной помощи, уверяют специалисты министерства здравоохранения республики. По данным ведомства, после консультаций психолога и других специалистов 22,4 процента женщин отказываются от своего первоначального решения в пользу рождения ребенка.

Один из лучших показателей по этому направлению в Уфе - у женской консультации N2 уфимского роддома N3.

Сила убеждения

В этом медучреждении каждая вторая беременная женщина, обратившаяся с просьбой сделать аборт, все же становится мамой. К примеру, многодетная уфимка боялась, что они с мужем не смогут достойно обеспечить пятого малыша, если он появится на свет. Медики все же ее переубедили, и теперь в семье растет красавица-дочка, любимица всей семьи.

- За последние пять лет в нашей женской консультации количество абортов снизилось в десять раз. Теперь в течение года идут на прерывание беременности в среднем около 50 женщин, включая тех, кто делает это по медицинским показаниям (около 10 процентов). Но наша цель - отсутствие абортов, мы работаем над этим, - рассказала главврач уфимского роддома N3 Зухра Гурова.

По словам акушеров-гинекологов, многие не понимают, что эта операция не проходит бесследно. После нее могут возникнуть кровотечения, гормональные нарушения, бесплодие, возрастает вероятность рака шейки матки, молочной железы и опухолей в брюшной полости. Кроме того, прерывание беременности - это психологическая травма даже при абсолютно здоровой психике.

Так почему же женщины идут на это? Медики говорят, что в 50 процентах случаев решение обусловлено финансовыми проблемами, в 30 процентах- социально-бытовыми. Чаще всего- потерей работы и отсутствием жилья. Поэтому, когда на прием к акушеру-гинекологу приходит желающая сделать аборт женщина, ей первым делом объясняют последствия и направляют на медобследование, затем на консультацию к психологу и, при необходимости, к юристу и социальному работнику. Если первый специалист пытается пробудить материнский инстинкт, остальные занимаются поиском решения проблем, рассказывают о правах, мерах и способах поддержки. Когда будущей маме просто негде жить, ее устраивают в кризисный центр.

Кстати, часто решающим при принятии решения становится УЗИ, когда женщина впервые видит и слышит своего малыша.

После всех консультаций женщине дают время подумать- "неделю тишины", в течение которой она должна принять окончательное решение. Только, к сожалению, часто на аборте настаивают близкие родственники, которые продолжают давить на женщину.

Сработать на профилактику

Общественники Башкирии уверены: необходимо работать на профилактику незапланированной беременности. Так родился проект "Бала Тап" (в перевод с башкирского "Роди ребенка"), разработанный членами общественной организации "Матери Республики Башкортостан" и получивший грант главы РБ. Таких, как они, называют пролайферами: эти люди борются за репродуктивное здоровье подрастающего поколения и сохранение жизней нерожденных малышей.

- По официальной статистике в республике девочки начинают половую жизнь в среднем с 14 лет, а мальчики - с 13. В нашем проекте есть отдельный информационный блок для учеников с восьмого по 11 классы, которые ведет 18-летний блогер Макс Шавалеев. Он разговаривает с молодежью на их языке обо всем, о чем они стесняются спросить у родителей, в том числе об аборте и его медицинских последствиях, - рассказала председатель наблюдательного совета АНО "Матери РБ" Диана Фарахова.

Она подчеркивает: весь материал, который выдает Макс, - это не его личное мнение, а выверенная информация от лучших врачей разных профилей, психологов. Также в его блогах есть информация о льготах и мерах поддержки молодых семей с детьми.

Второй блок проекта посвящен работе с женщинами, которым, по мнению общественников, сегодня для принятия осознанного решения часто не хватает информации о последствиях медикаментозного аборта. Об этом, а также о течении беременности и радостях материнства будут рассказывать эксперты и специально обученные волонтеры в 10 городах и районах Башкирии. Также планируют создать серию видеороликов на тему "Я выбираю рождение". Кульминацией проекта станет конкурс видеороликов "#100причинродить".

- Наша цель - научить молодых людей быть ответственными за свои поступки, планировать семью и избегать нежелательной беременности, а также дать женщинам знания, которые помогут им сделать осознанный выбор, - отметила Диана Фарахова.

Компетентно

Инга Юмашева, депутат Госдумы РФ:

- Аборт - очень сложная проблема, при решении которой нужно учитывать множество факторов, исходить из фундаментальной ценности жизни ребенка с момента зачатия и ценности здоровья будущей мамы. Важно усиливать профилактические меры, особенно в отношении просвещения молодежи, будущих мам и пап, рассказывать, что аборт - это не решение их текущих проблем, а наоборот, катализатор новых сложностей, поскольку искусственное прерывание беременности создает огромный риск появления бесплодия, колоссальным образом вредит здоровью женщин, духовному здоровью семьи. Об этом нам нужно научиться говорить открыто. В этой связи отрадно, что в Башкирии появился проект "Бала Тап", который раскрывает эту тему столь многогранно. Проект надо развивать и дальше.