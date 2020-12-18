В столице Приволжья на маршруты вышли празднично оформленные трамваи (в том числе один из них - ретро), а в Кирове появился троллейбус, "проиллюстрированный" кинокадрами из советских фильмов новогодней тематики.

По Нижнему Новгороду курсируют три вагона, украшенных гирляндами и мишурой. Они создают праздничное настроение не только у пассажиров, но и у тех, кто их увидит.

- Мы уже прокатились всей семьей на одном из них по вечернему городу, детям очень понравилось, - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам генерального директора муниципального предприятия "Нижегородэлектротранс" Андрея Шекунова, новогодние трамваи выходят в рейсы во второй половине дня.

- В этом году три трамвая, украшенных гирляндами и иллюминацией, ездят по четырем маршрутам, - говорит он. - Ими охвачены практически все районы города.

Речь идет о маршрутах N 2, 3, 6 и 8. "Двойка" курсирует по городскому кольцу, "тройка" возит пассажиров от парка "Дубки" до Московского вокзала и обратно - здесь новогодний вагон ходит по будням. А в выходные дни он переезжает на маршрут N 6 центр Сормова - Московский вокзал. Наконец, "восьмерка" движется от улицы Игарской до поселка Гнилицы.

А в Кирове водитель троллейбуса на маршруте N 8 Юрий Дашков создал новогоднюю обстановку в салоне своей "ласточки".

- Мы вместе с кондуктором попытались сделать так, чтобы, оказавшись в салоне, пассажир будто перенесся в новогоднюю эпоху советского времени. Часть окон превратились в большой экран, где можно увидеть героев легендарных кинолент, мультфильмов и сказок, - рассказывает Юрий.

Кроме того, салон оформлен праздничной иллюминацией и новогодними игрушками. Свою "ласточку" Юрий Дашков украшает ежегодно ко Дню Победы и к Новому году.

- Раньше я работал учителем физкультуры и ставил для себя задачу не только провести урок по учебной программе, но и подарить детям радость от занятий. Сейчас хочу, чтобы поездка в общественном транспорте оставляла у пассажиров добрые воспоминания. Впереди Новый год - есть повод создать соответствующее настроение, - поделился Юрий.

Для создания полноценной новогодней атмосферы Юрий включает в салоне троллейбуса соответствующее музыкальное сопровождение. К остановкам нарядная "ласточка" также подъезжает с музыкой.

А как у соседей?

Для жителей Ижевска хорошим подарком к Новому году стали современные трамваи: 14 декабря в столицу Удмуртии прибыли еще пять вагонов "Львенок". Сейчас в ижевском депо уже 15 из 16 новых трамваев, приобретенных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Еще один трамвай прибудет до конца текущей недели, а на следующей все 16 вагонов выйдут на маршруты.

Новые вагоны удобны как для мам с колясками, так и для маломобильных граждан: для них есть откидная аппарель. Есть место и для пассажиров на инвалидной коляске. Всего же в "Львенке" 40 мест для сидения при общей вместимости более 160 человек. Салон оснащен мощными отопителями и кондиционерами.