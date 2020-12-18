ВГУВТ отметил 90-летний юбилей

В 1930-м буквально с чистого листа в Нижнем Новгороде создавался родоначальник нынешнего Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) - Нижегородский институт инженеров водного транспорта, впоследствии ГИИВТ.

Традиционно практиканты вузов Росморречфлота (в том числе студенты ВГУВТа) отмечают День Победы в Гамбурге на паруснике "Мир". Фото: ВГУВТ

17 декабря к первым занятиям на четырех факультетах приступили тогда 17 штатных педагогов и 220 студентов. Они обосновались в небольшом двухэтажном деревянном здании, занимая иногда помещения клуба речников и аудитории соседнего Механико-машиностроительного института (ныне - Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева).

За 90 лет произошло немало достойных внимания событий. Но сегодня вспомним о наиболее ярких.

В 1960-1970 годах ученые ГИИВТа проводили исследования по внедрению прогрессивного на тот момент метода - толкания судов и составов. Благодаря специалистам кафедры организации движения под руководством профессора Леонида Рыжова был получен колоссальный практический эффект: более 90 процентов перевозок грузов несамоходным флотом стали осуществляться предложенным способом. Инновация, внедренная на речном транспорте, удостоилась Государственной премии СССР.

В сотрудничестве с коллегами из конструкторского бюро "Вымпел" специалисты кафедры проектирования судов создали первое отечественное скеговое (с жесткими бортами. - Прим. ред.) судно на воздушной подушке. В 1968 году его опытный образец, получивший имя "Горьковчанин", спустили на воду на учебно-экспериментальном заводе вуза. Всего было изготовлено более 130 теплоходов такого типа, известных под названием "Зарница".

24 декабря 1980 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении ГИИВТа орденом Трудового Красного Знамени "за достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных кадров и большой научный вклад в развитие речного транспорта".

В 1993 году вуз преобразовали в Волжскую государственную академию водного транспорта (ВГАВТ), а в 2005-м распоряжением правительства РФ на ее базе был создан отраслевой образовательный комплекс, объединивший головной вуз, Нижегородское речное училище имени Кулибина и четыре филиала в Астрахани, Казани, Самаре и Перми.

В 2016 году распоряжением учредителя - Росморречфлота академия переименовывается в университет. А в 2018-м к ВГУВТу присоединили еще 2 филиала - в Уфе и Рыбинске. ВГУВТ стал ведущим транспортным вузом Поволжья. Сегодня он готовит кадры для всей инфраструктуры водного транспорта, в том числе для флота, портов, судоремонтных и судостроительных предприятий, учебных заведений, научно-исследовательских организаций.

Обучение ведется по специальностям среднего профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), а также по рабочим профессиям. Университет располагает современной тренажерной базой для судоводителей, механиков, электромехаников, радистов и экологов. Мощный импульс к учебе придает практика, которую студенты проходят на парусниках "Мир" и "Херсонес" - ежегодно на них направляются лучшие студенты-навигаторы ВГУВТа.

Одно из важнейших направлений деятельности вуза - наука. В 2017 году профессор ВГУВТ Владимир Белых и его сын - профессор Университета штата Джорджия (США) Игорь раскрыли секрет "танцующих мостов". До них эту задачу пытались решать многие исследователи, однако безрезультатно. Русские ученые создали математическую модель, реализовали ее на компьютере. Открытие, получившее высокую оценку специалистов и признание мирового научного сообщества, имеет важный прикладной аспект в плане безаварийной эксплуатации мостов и гидротехнических сооружений.

Комментарий

Игорь Кузьмичев, ректор ВГУВТ:

- Одним из самых резонансных и востребованных научных проектов вуза является ежегодная экспедиция "Плавучий университет Волжского бассейна", осуществляемый по гранту Русского географического общества. Председатель его попечительского совета президент РФ лично вручал памятный сертификат на исследования научному руководителю - профессору, заведующему кафедрой гидродинамики, теории корабля и экологической безопасности судов ВГУВТ Станиславу Ермакову.